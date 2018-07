Alle Hände voll zu tun hatten engagierte Sicherheitsleute bei der diesjährigen Spaßparty am Faschingsdienstag am Pfarrplatz in Krems. Für zwei Securityleute, einen Kremser (44) und einen 28-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten, hatte das allzu vehemente Einschreiten bei der Veranstaltung aber jetzt ein gerichtliches Nachspiel am Kremser Landesgericht.

„Wir mussten gleich mehrmals eingreifen!“

Es habe an diesem Abend zahlreiche Vorfälle gegeben, schilderte das Duo und wusste bei Prozessbeginn zunächst gar nicht, welches Gerangel sie genau auf die Anklagebank gebracht hat: „Es ging rund, und wir mussten mehrmals gegen allzu übermütige und ausgelassene Gäste vorgehen. Einige hatten zu viel getrunken, pöbelten Leute an oder belästigten junge Frauen. Manche ließen sich ja beruhigen, aber manche reagierten aggressiv und wurden zu einer Gefährdung der anderen Besucher. Es waren ja auch viele Familien mit Kindern unterwegs“, schilderte das Duo vor Gericht.

Es zeigte sich im Beweisverfahren, dass die beiden unter anderem gegen einen Besucher im Dinosaurierkostüm vorgegangen waren. Der Verkleidete war „unsanft“ vom Fest im Kremser Zentrum verwiesen worden und hatte zahlreiche Hämatome davongetragen.

Das Duo räumte letztlich ein, im Trubel und in der Hektik vielleicht bei einigen Renitenten in Notwehr „übertrieben“ reagiert zu haben. Der Dino beispielsweise habe um sich geschlagen und getreten und sei zu einem Risiko geworden, beteuerte das Duo.

Der Prozess endete letztlich für die beiden glimpflich: Für den 28-Jährigen setzte es eine Bewährungsstrafe, der 44-Jährige muss 480 Euro zahlen.