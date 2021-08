Seit fast 100 Jahren gibt es das Wachauer Volksfest. Früher war die traditionell immer in ungeraden Jahren zum Ende der Sommerferien stattfindende Veranstaltung mit einer großen Messe (Ausstellung) kombiniert, deshalb sagen auch heute noch viele ältere Semester, sie gehen "in die Ausstellung".

Klares Bekenntnis zum Fest

Das größte Fest des Jahres wurde am Abend des Donnerstags, 26. August, feierlich eröffnet. Nach einem Platzkonzert der Militärmusik NÖ beim Springbrunnen dankte Moderator Andy Marek - der Groß Sieghartser hat von seiner neuen Wohnung in Krems Sichtkontakt mit dem Fest! - nicht nur den Veranstaltern Claudia Altrichter und Erwin Goldfuss für ihren Einsatz. Er würdigte auch das einstimmige Bekenntnis des Gemeinderats zum Fest.

Appell an den "Hausverstand"

"Versuchen wir es mit Hausverstand!", appellierte Marek an die Gäste. Bürgermeister Reinhard Resch bezeichnete das Fest als "Teil des Lebensgefühls und der Lebensqualität der Stadt Krems" und ortete in dessen Veranstaltung ein Zeichen für "den Weg in die Normalität". Christian Habersatter, Kommandant der 3. Jägerbrigade, gab seiner Freude über die Gelegenheit für das Bundesheer, sich zu präsentieren, Ausdruck. Die Soldaten der in Mautern stationierten Einheiten sind mit einer Leistungsschau beim Fest vertreten.

Mit Festwein und Weinkönigin

Festzeltwirt Ludwig Kleinlehner - er ist als Veranstalter der "Wiener Wies'n" ein Begriff - nützte sein Kurzinterview auf der Bühne für einen Appell, die Wirte und ihre Mitarbeiter zu unterstützen. Den Festwein der Domäne Wachau (Dürnstein) stellte deren Geschäftsführer Roman Horvath vor. Es handelt sich um einen Grünen Veltliner Federspiel von den Terrassen der Wachau. Einen besonders charmanten Besuch bescherte Andy Marek die Weinkönigin Diana I. (Müller), die als Botschafterin des Weines im In- und Ausland fungiert.

Bier-Einlage geriet spritzig

Beim Weg in die trockenen Kehlen durstiger Volksfestbesucher wird es der heimische Wein schwer haben, muss er sich doch mit dem traditionellen Getränk, dem Bier messen. Alexander Stöberl und Stefan Radlbauer von der Brau-Union rührten für das Festbier, ein Wieselburger Gold, die Werbetrommel. Dieses spielte dann auch bei der Eröffnung die Hauptrolle. Der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch sorgte für eine "spritzige" Einlage, als er auf den siebenten Schlag den Gerstensaft endlich zum Fließen brachte.

Ambiente ist unschlagbar

Als Entschädigung bzw. - wie es wörtlich hieß - als "Wiedergutmachung für die Absage des Festivals ,Frequency'" durfte am Ende auch noch der Hauptstadt-Bürgermeister Matthias Stadler auf die Bühne. Er hatte ja die Veranstaltung des Musikfestivals an der Traisen heuer untersagt. Einen Abend lang genoss er aber dann mit Freunden die hervorragende Stimmung im tollen Ambiente des Kremser Stadtparks.