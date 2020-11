Es ist bereits ihr zweites Buch seit Beginn der Coronakrise: Die frühere BRG-Professorin Roswitha Springschitz aus Senftenberger amt hat eine Erzählung mit dem Titel „Leben“ veröffentlicht. Gewidmet ist der Text „den Namenlosen – und allen anderen im Mittelmeer ertrunkenen Menschen“.

Erzählt wird von zwei Menschen, die sich am Beginn der Erzählung beide an der Schwelle des Todes befinden: Imani, eine Flüchtlingsfrau aus Afrika auf einem Boot im Mittelmeer, und Xaver, der mit einer Viruserkrankung auf der Intensivstation liegt, getrennt von seiner Familie. Die beiden seien als Gegenpole zu verstehen, denn der Wert ihres Lebens werde von der Gesellschaft unterschiedlich bewertet, erklärt Springschitz: „Es geht um diese Diskrepanz, dass auf der einen Seite Lebensrettung verhindert wird, indem Rettungsboote am Auslaufen gehindert werden, und auf der anderen Seite auf den Intensivstationen alles getan wird, um Leben zu retten.“

Die Buchpräsentation, die am 12. November in Wien stattfinden sollte, muss aufgrund des neuerlichen Lockdowns auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Bei der Präsentation mit dabei gewesen wäre auch eine Vertreterin der Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“, die Menschen aus griechischen Lagern retten möchte.