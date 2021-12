Krems: Sieg für Konditorei Hagmann im NÖN-Bewerb

Kurz vor Weihnachten stand das Ergebnis fest. Die Café-Konditorei Hagmann aus der Unteren Landstraße holte sich den Sieg mit 35,1 Prozent (5.276 Stimmen) der Klicks.

Platz 2 knapp hinter Sieger

Auf den Plätzen landeten die Geschenkboutique Blue Apricot, ebenfalls in der Unteren Landstraße beheimatet, die auf 31,8 (4.786 Stimmen) kam, sowie die Firma Sachseneder in der Ringstraße. Für diese votierten 21,1 Prozent der User (3.179). Insgesamt wurden in den Wochen vor Weihnachten für die Teilnehmer 12.540 Stimmen abgegeben, was NÖN-Marketingleiter Robert Richter bei der Preisverleihung vor dem Sieger-Schaufenster erfreut bekanntgab.

Innenstadt aufgewertet

Gemeinsam mit ihm überreichten Stadtmarketing-Chef Horst Berger und Kaufmannschafts-Obmann Ulf Elser an die Vertreter der drei bestplatzierten Unternehmen - Manuela Hagmann, Ketsara Chaimusik (Blue Apricot) sowie Hubert Maresch und Andrea Leuthner (Sachseneder) - Urkunden und Geschenke, darunter Sekt aus der Langenloiser Manufaktur Steininger und Wachau-Kalender. Die Vertreter der Kremser Organisationen schlossen sich auch dem Lob für die Teilnehmer an, da diese mit ihren toll gestalteten Schaufenstern zur Attraktivität der Innenstadt für Gäste und Kunden beitragen.

Bewegung in der Auslage

Das Siegerprojekt entwickelte sich schon in den vergangenen Wochen zu einem regelrechten Magneten, der vor allem auf Kinder eine große Anziehungskraft ausübt. Kein Wunder! An einem Knopf an der Außenseite der Auslage kann man einen Zug in Bewegung setzen, der dann einige Runden durch eine winterliche Landschaft mit einer Kirche und einer Krippe zieht. Wie Manuela Hagmann versprach, wird diese Auslage auch nach den Weihnachtsfeiertagen noch einige Zeit bestehen bleiben.

Enkeltöchter und Opa am Werk

Verantwortlich für die kunstvolle Gestaltung des Schaufensters zeichnete Hagmanns Vater Andreas Jaksch. Ihm standen bei der Umsetzung des letztlich mit dem Sieg belohnten Projekts die Töchter des Hauses, die siebenjährige Antonia Hagmann und die 13-jährige Franziska Hagmann, hilfreich zur Seite. Kein Wunder, dass auch bei ihnen die Freude über den Sieg beim Wettbewerb riesengroß war.