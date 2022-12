2023 kommt mit viel Neuem im Gepäck!

Werbung

In Stadt und Land Krems tut sich im kommenden Jahr einiges:

Sanierung der Donaubrücke fix

Lange geplant und endlich in Angriff genommen wird die Sanierung der maroden Brücke. Noch im zweiten Halbjahr 2023 wird westlich (stromaufwärts) eine Ersatzbrücke errichtet. Ab 2024 folgt dann die nachhaltige Sanierung der historischen Brücke aus 1895. Die Kosten, bei denen aktuelle Preissteigerungen berücksichtigt wurden, betragen rund 95 Millionen Euro.

Neues Zentrum für Mautern

Im Frühling startet der Bau dieses kommunalen Großprojekts. Im Bauabschnitt I werden rund 10.000 der 17.000 m² verbaut, geplant ist eine Bauzeit von 18 Monaten. Zwei neue Gebäude werden errichtet, die künftig Feuerwehr, Polizei und Musikkapelle beherbergen. Rund 15 Millionen Euro werden investiert.

Vor allem für Mauterns musikalische Seite bietet der Bau eine neue Heimat: Es wird ein neues Musikheim entstehen, das für Musikkapelle, Männergesangsverein und Musikschule Proben- und Aufenthaltsräume mit rund 380 m² bietet. Ebenso wird ein Veranstaltungszentrum mit 550 m² entstehen. Dieses steht allen Vereinen zur Verfügung. Im Innenhof des Areals soll die Grünfläche auch für Veranstaltungen genutzt werden.

Direkt nach Fertigstellung des Bauabschnitts I folgt der zweite, bei dem Wirtschaftshof und weitere Vereine eine neue Heimat finden sollen.

Ausbau der Bundesstraße 37

Das Land NÖ investiert weiter in Sicherheit auf Hauptverkehrsachse des Waldviertels. An der Kreuzung der B 37 zum Rastenfelder Betriebsgebiet werden täglich mehr als 8.000 Fahrzeuge gezählt. Die Kreuzung wird im kommenden Jahr nun niveaufrei ausgebaut. Dazu wird eine Unterführung errichtet und die B 37 in Richtung Gföhl auf einer Länge von 1,2 Kilometer mit einer dritten Spur ergänzt. Für Fußgänger wird bis ins Betriebsgebiet ein Gehsteig errichtet. Die Fertigstellung ist im Oktober 2023 geplant. Die Baukosten betragen rund 8,3 Millionen Euro.

Neuer Polizeichef für Krems

Gerhard Pichler wird neuer Bezirkspolizeikommandant. Foto: Martin Kalchhauser

Seit dem Pensionsantritt Manfred Matousovskys als Bezirkspolizeikommandant für Stadt und Bezirk Krems im Juni dieses Jahres war die Stelle verwaist. Gerhard Pichler aus Lichtenau wird im Jahr 2023 nun die Nachfolge antreten.

Der neue Polizei-Kommandant ist Jahrgang 1968, verheiratet, Vater zweier Söhne (23 bzw. 19 Jahre alt) und wohnt in der Gemeinde Lichtenau, wo sein Bruder Andreas das Amt des Bürgermeisters ausübt.

„Sportfreunde Stiller“ und „Pizzera & Jaus“ live in Krems

Der Kremser Musikfrühling wird vom „FESTival am Steinertor“ abgelöst und holt Ende Mai prominente Gäste auf die Bühne. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bildet die Band „Sportfreunde Stiller“ einen Fixstern am deutschen Pop-Himmel, jedermann bekannt ist wohl etwa ihr Superhit „Ein Kompliment“. „Jedermann“ kennt man auch als Song von „Pizzera & Jaus“, einem der aktuell angesagtesten musikalischen Formationen Österreichs. Und zu guter Letzt eine weitere erfreuliche Nachricht:

Keine Gebührenerhöhung

Mit dem Verzicht auf eine Gebührenerhöhung leistet der GV Krems einen wertvollen Beitrag zur Entlastung der rund 30.000 Haushalte im Bezirk Krems, und es bleibt mehr für die Sparbüchse – so wie bei Jacob – übrig. Foto: GV Krems

Entgegen dem allgemeinen Trend der Teuerung auf allen Ebenen werden die Abfallgebühren im Bezirk Krems nicht erhöht. Mit den stabil bleibenden Abfallgebühren setzt man ein klares Zeichen für die Bevölkerung.

