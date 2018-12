„Im Sommer in der Wachau – im Winter in der Flachau.“ Das könnte der Werbespruch für ein innovatives, einzigartiges Projekt sein, das jetzt in Krems mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde gestartet wurde.

Das in dieser Art österreichweit bis jetzt einmalige Projekt ergibt sich aus der Zusammenarbeit heimischer Verantwortlicher mit der Region Pongau in Salzburg bzw. mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) Bischofshofen. Unter dem Motto „Ein Blick über den Tellerrand“ organisierte der AMS Krems-Chef Erwin Kirschenhofer gemeinsam mit seinen Bischofshofener Kollegen einen überregionalen Tourismusworkshop mit Jobbörse.

Sommer in NÖ - Winter im Westen

Zudem wurde ein Partnerschaftsvertrag zwischen Unternehmen aus dem Ennspongau (östlicher Pongau, Anm.) und der Wachau sowie dem AMS Bischofshofen und dem AMS Krems geschlossen.

Die Idee dahinter, die im obigen Slogan auf den Punkt gebracht ist: Beschäftigte im Bereich der Gastronomie (Tourismus) sollen im Sommer in Niederösterreich, im Winter im Westen arbeiten. Womit aus Beschäftigungsverhältnissen Ganzjahres-Jobs werden.

Mittlerweile sind bereits 15 „Einstellungen“ in der Gastronomie im Westen auf dem Weg. Bei einer weiteren Gastrobörse am Donnerstag, 29. 11., 10.30 Uhr, im AMS Krems (2. Stock, BIZ-Saal) besteht eine weitere Möglichkeit, sich über das breite Angebot der ausgewählten Pongauer Tourismusbetriebe zu informieren. Kirschenhofers Versprechen: „Bei diesen Betrieben wurde von unserer Seite vor allem auf die Qualität der Mitarbeiterquartiere, die Bezahlung und das Arbeitsklima geachtet!“