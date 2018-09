Ein Sommer aus dem Bilderbuch sorgte auch im Kremser Freibad für großen Besucherandrang und Zufriedenheit bei den Verantwortlichen – wenn auch nicht uneingeschränkt: „Der Juni hat uns mit ziemlich vielen Schlechtwetter-Tagen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da hatten wir nur halb so viele Besucher wie 2017“, erzählt Günter Kammerer, Leiter der städtischen Sport- und Freizeitbetriebe.

Zwei warme und freundliche Monate Juli und August konnten das Minus aber ausgleichen. Insgesamt besuchten von 1. Mai bis 9. September 44.759 Menschen das Sommerbad. Das bedeutet ein Plus von 2.134 Besuchern im Vergleich zum Vorjahr. Auch das Hallenbad fand trotz teilweise tropischer Temperaturen Anklang. 33.643 Besucher wurden gezählt (+ 2.553). „Das Hallenbad in Kombination mit dem Sommerbad ist zweifellos ein Vorteil gegenüber anderen Bädern“, so Kammerer.

Dass das Sommerbad nun ausgerechnet bei Temperaturen von bis zu 30 Grad schloss, stellt für Kammerer kein Problem dar. „Beobachtungen haben gezeigt, dass das Interesse, ins Sommerbad zu gehen, äußerst gering ist, sobald die Schule wieder begonnen hat.“ Zudem gehe nach dem „Einwintern“ des Sommerbades rasch wieder die Kunsteisbahn in Betrieb.