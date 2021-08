Der Sommer ist die Zeit der Feste. Das erste, wirklich große Fest soll das Wachauer Volksfest werden. Sie haben bereits gesagt, dass Sie eine Austragung unter Einhaltung von Auflagen für vertretbar halten. Können Sie ausschließen, dass es zu einer Absage kommen wird?

Resch: Nein, das kann ich überhaupt nicht ausschließen. Das hängt von den entsprechenden Auflagen und Rahmenbedingungen ab, unter denen diese Veranstaltung durchgeführt werden kann. Es gibt eine regelmäßige Akkordierung über den Stand der Vorbereitungen mit den Veranstaltern.

Sollte vom Bund keine Verordnung kommen, die das Volksfest de facto verhindern würde, ist es denkbar, dass die Stadt eine eigene Verordnung erlässt, die das Volksfest verunmöglicht?

Resch: Die Stadt ist ein seriöser Partner. Wenn wir von Beginn an sagen, dass man ein Volksfest durchführen kann, wenn die offiziellen Verordnungen es zulassen, dann stehe ich als Bürgermeister sehr wohl dahinter.

Wie wahrscheinlich ist es, dass das Volksfest stattfindet?

Resch: Ich könnte mir vorstellen, wenn die Zahlen weitersteigen, dass Verordnungen von Bundesseite kommen werden, die eine Austragung unattraktiv machen. Aber, grundsätzlich: Ja.

Themenwechsel: Der neue ÖVP-Vizebürgermeister Martin Sedelmaier hat gesagt, dass sich die ÖVP insofern von der SPÖ unterscheidet, als dass seine Partei über Menschen verfügt, die im Leben stehen und nicht in die Politik gegangen sind, weil ihnen gerade fad war. Sie haben sich bisher nicht zu diesem Schlag unter die Gürtellinie geäußert.

Resch: Ich fühle mich nicht angesprochen. Es ist unter der Gürtellinie. Da brauche ich nicht darauf reagieren.

Eines Ihrer größten Anliegen, als Sie Bürgermeister wurden, war, eine neue politische Kultur einzuführen. Vergangenes Jahr haben Sie gesagt, das ist Ihnen gelungen. Ist diese Errungenschaft durch das neue ÖVP-Team in Gefahr?

Resch: Nein, das sehe ich nicht. Wir haben vor Kurzem die erste Budget-Steuerungsgruppe gehabt. In den nächsten zwei bis drei Monaten wollen wir das finalisieren. Wir wissen, in welchem Rahmen wir uns bewegen können. Es gibt im Detail unterschiedliche Zugänge, aber es hat sich gezeigt, dass wir bei den großen Dingen ähnliche oder gemeinsame Sichtweisen haben. Niemand von uns will zurück in die Schuldenpolitik.

ÖVP-Stadtrat Thomas Hagmann würde gerne Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtmarketing GmbH werden. Werden Sie ihn unterstützen?

Resch: Wir haben in der Zwischenzeit keine Aufsichtsratssitzung gehabt. Wir werden das in diesem Gremium diskutieren. Kollege Hagmann hat mit mir noch nicht darüber gesprochen. So viel zur politischen Kultur.

Im und außerhalb des Gemeinderats gab es große Aufregung zum geplanten Jugendkulturzentrum in der Mitterau. Ist das für Sie nachvollziehbar?

Resch: Nein. Die Information zu Beginn war mit Sicherheit nicht zeitgerecht und ausreichend. Es wird sich jedoch rasch beruhigen, wenn man sieht, was dort passiert. Die kolportierten und prognostizierten Probleme sehe ich nicht. Es ist ein betreutes Zentrum bis 20 Uhr. Dass man die Jugend dort abholt, wo sie zurzeit aktiv ist, ist der richtige Ansatz.

Große Aufregung gab es im Winter auch zum Stadtbus. Medien haben niederösterreichweit und österreichweit berichtet, der Stadtbus ist nicht gut weggekommen. Wie konnte es zu diesem PR-Desaster kommen?

Resch: Weil ein politisches Interesse dahinter war, ihn zu diskreditieren.

Vonseiten der ÖVP?

Resch: Das war nicht nur die ÖVP. Es waren Betroffene, Teile der Wirtschaft, und parteimäßig war auch die FPÖ dabei.

Die Größe des Stadtbusses hat keinen Ausschlag gegeben?

Resch: Nicht die Größe, die Breite war das Argument. Letztlich ausschlaggebend war das Verhalten der Leute, die dort geparkt haben, wo man eigentlich nicht parken sollte. Und, dass der Stadtbus nicht mehr auf den Gehsteig ausweicht, so wie es früher üblich war. Das hat man genüsslich kommuniziert.

Im Nachhinein betrachtet und auch im Hinblick auf die noch immer geringe Auslastung: Hätte Krems kleinere Busse bestellen sollen?

Resch: Ein wesentliches Kriterium ist die Barrierefreiheit und eine ausreichende Sitzplatzzahl. Klar ist, die Busse müssen voller werden, aber zu den Stoßzeiten sind sie noch immer klein. Der Stadtbus wird auch verstärkt angenommen werden, wenn sich einmal durchsetzt, dass man mit ihm halbstündlich die meisten Orte erreichen kann.

Sie haben eine Lösung für einen der engsten Bereiche, den Hohen Markt, die Wegscheid und die Untere Landstraße angekündigt. Stichwort Begegnungszone. Was wird genau passieren und wann?

Resch: Seit Mai läuft eine Arbeitsgruppe. Wir haben genau definiert, wer noch dazu eingeladen wird, damit es ein großes Forum wird. Das wird bei den Bürgern beginnen. Jetzt sind wir gerade bei der Terminfindung, im September wird die nächste Sitzung sein.

Es soll eine Begegnungszone kommen?

Resch: Es ist nicht hundertprozentig definiert, aber dadurch wären ein Großteil der Probleme, die aus dem Parken resultieren, keine Probleme mehr, weil es lauter gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer gibt. Positives Beispiel: Mariahilferstraße.

Krems und seine nähere Umgebung sind in den letzten Wochen mehrmals von heftigen Unwettern erschüttert worden. Ist die Stadt vor künftigen Hochwasserkatastrophen geschützt?

Resch: Beim Hochwasser haben wir ein sehr hohes Schutzniveau bzw. dort, wo ein Grenzbereich sein könnte, sind wir gerade dabei, den Hochwasserschutz weiter zu erhöhen. 2023 soll auch der obere Teil entlang der Krems fertig sein.

Krems überprüft seit Kurzem Projekte auf ihre Klimarelevanz, im Herbst soll eine Baumschutzverordnung kommen. Aber muss eine Stadt, die durch ihre Lage an der Donau exponiert ist, nicht zwangsläufig mehr gegen den Klimawandel tun?

Resch: Wir haben einen ganz groben Plan, das ist das Stadtentwicklungskonzept. Ein Ziel ist, genug Anreize zu schaffen, auf das Fahrrad bzw. den öffentlichen Verkehr umzusteigen und den individuellen motorisierten Verkehr zu reduzieren.

Aber muss es da nicht auch Gebote oder Verbote geben?

Resch: Anreiz heißt nicht verbieten. Es heißt, dass ich genug Parkplätze peripher habe und von dort beispielsweise kostenlose Shuttles anbiete. Auch die Fußgängerbereiche gehören at-traktiviert. Und die Verweildauer wird erhöht, wenn man weniger Parkplätze in der Stadt hat.

Ein temporäres oder lokales Fahrverbot ist für Sie keine Option?

Resch: Das sage ich nicht. Genau das wird jetzt zum Beispiel am Hohen Markt geprüft. Das eine kann man verordnen und beim anderen schauen wir, dass wir einen Konsens haben. Deswegen sind die Bürger jetzt von Beginn an bei den Entscheidungen dabei.

In den Medien sind derzeit beinahe tagesaktuell Prognosen zur Corona-Situation im Herbst und Winter nachzulesen. Glauben Sie, dass uns noch einmal harte Maßnahmen erwarten?

Resch: Prognosen kann ich einfach nicht abgeben, weil so viele Effekte maßgeblich sind. Ich bin Arzt, aber kein Experte. Wenn jetzt 1.000 Schüler aus einem Urlaub aus Kroatien zurückkommen, steigen bei uns massiv die Zahlen. Wer weiß, ob es bald eine Epsilon- oder eine Gamma-Variante gibt. Wir werden mit dem Coronavirus leben müssen, in welcher Form auch immer.

Sollte es Impfzuckerl geben?

Resch: Wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich auf der Seite der Impfpflicht. Aber nicht, dass ich es per Gesetz verordne und bestrafe. Es soll nur nicht so sein, dass es eine Gruppe gibt, die sich an gar nichts halten muss. Jeder Anreiz, der den Menschen zum Impfen bringt, ist ein guter.

Eine Impfpflicht bedingt aber Konsequenzen für jene, die sich nicht impfen lassen.

Resch: Ja, wenn jemand nicht bereit ist, sich einen PCR-Test zu leisten, kommt er auch in kein Lokal rein.

Aber Impfpflicht bedeutet in Ihrem Verständnis nicht, dass man Impfgegner zur Impfung zwingt.

Resch: Sie mit der Kette vorführen mit Sicherheit nicht. Aber Anreize schaffen finde ich gut. Impfgegner können nicht automatisch vom Staat verlangen, dass er alles gratis hergibt, damit sie die gleichen Zugänge wie Geimpfte haben.