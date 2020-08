Eine bis dato wenig bekannte Droge ist in der Justizanstalt Stein aufgetaucht. Papiere, die in einer illegalen Substanz getränkt waren und in der Post- und Kontrollstelle gelandet sind, hatten ein synthetisches Cannabinoid anhaften. Das stellte ein Labor in Wien fest. Über die genaue Wirkung und Aufnahme des Suchtmittels herrschen aktuell jedoch sehr unterschiedliche Meinungen.

Während ein Justizwachebeamter, der anonym bleiben möchte, von einer Designerdroge spricht, die extrem aggressives Verhalten bis hin zu totalem Kontrollverlust hervorruft, schreibt das Justizministerium auf NÖN-Anfrage, dass die Droge zwar derzeit nicht erfasst sei, die Substanz aber eher eine beruhigende Wirkung habe.

Droge wird angeblich über Haut aufgenommen

Die Beamten im Hochsicherheitsgefängnis Stein sind jedenfalls gewarnt. In einem Schreiben weist die Führungsetage ihre Kollegen darauf hin, dass „Papiere, Briefe oder auch Kleidungsstücke keinesfalls ohne Handschuhe angegriffen werden dürfen“, weil die Substanz auch über die Haut aufgenommen werde.

Widersprüchliche Behauptungen gibt es auch zu einem tätlichen Angriff eines Insassen auf einen Beamten. Eine NÖN-Quelle spricht von einem totalen Auszucker, der auf besagte Designerdroge zurückzuführen ist. Der Beamte habe sich bei dem Vorfall das Kahnbein gebrochen. Das Ministerium bestätigt die Verletzung zwar, nicht jedoch, dass es bei dem Häftling Anzeichen von Drogenkonsum gegeben habe.

Unklar ist ebenso, ob ein anderer Fall im Zusammenhang mit der neuen Droge steht. Ein Insasse schlug gegen die Zellenwand und gab Drohgebärden von sich. Er wurde daraufhin in eine gesicherte Zelle gebracht, wo er sich wegen seines Zustands noch immer befindet. Möglich ist allerdings auch, dass eine psychische Erkrankung hinter dem Verhalten steckt.

Die Post- und Kontrollstelle ist wegen der alarmierenden Funde mittlerweile verstärkt worden. Regelmäßige Haftraumdurchsuchungen und Einsätze von Suchtmittelspürhunden sollen verhindern, dass die Häftlinge mit der neuen Droge in Kontakt kommen.