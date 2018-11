Die SPÖ protestierte in der Vorwoche bereits gegen die Schließung der Personenkassa am Kremser Bahnhof: Die Stadträte Helmut Mayer (links) und Werner Stöberl (rechts) mit der Pensionistin Josefine Eder und dem an einer Sehbehinderung leidenden Wisam Al-Khamissi.

| Foto: SPÖ