Sommerkultur wird ein Hit: NÖN verlost Karten

Das Festival glatt&verkehrt feiert seinen Auftakt vom 14. bis 16. Juli wieder im Schloss Spitz. Das Open Air Kino am Kremser Campus startet am Donnerstag, 6. Juli. Für beide Events haben uns die Veranstalter Karten zur Verfügung gestellt.

glatt&verkehrt: Auftakt in Spitz

Schwerblütige Tangos, feurige Tänze: Sein Österreich-Debüt feiert das Quintett Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu aus Rumänien mit dem Programm aus den Salons von Bukarest am Samstag, 15. Juli, 19 Uhr im Schloss Spitz. „Die Martha im Koffer“ bringt clowneskes Theater (für alle von 3 bis 99) ins Schloss Spitz. Wilde Verrenkungen, Akrobatik und Musik erwarten die Besucher. Termin ist Sonntag, der 16. Juli, 11 Uhr.

Das Kinderstück "Die Martha im Koffer" ist für Besucher von 3 bis 99 Jahren geeignet. Foto: Walter Lustig

Karten für alle, die bei der Verlosung leer ausgehen, gibt es auf www.glattundverkehrt.at, für Bewohner von Spitz unter dem Stichwort „3620Spitz“ bei Bestellung unter 02732/908033 sogar ermäßigt!

Open Air Kino am Campus Krems

Für die folgenden Filme des diesjährigen Open Air-Festivals verlosen wir je 2 x 2 Karten:

Grease – Kultkino aus den 1970ern mit John Travolta und Olivia Newton-John: Freitag, 7. Juli, 21.30 Uhr

Die Rumba-Therapie – französische Komödie um eine Vater-Tochter-Beziehung: Dienstag, 11. Juli, 21.30 Uhr

Greatest Days – Sommerkino-Highlight mit 1990er-Jahre-Esprit: Dienstag, 18. Juli, 21.15 Uhr

Alle Informationen zum Kremser Sommerkino gibt es unter www.kinoimkesselhaus. at. Bei der Eröffnung am Donnerstag, 6. Juli („Akropolis Bonjour – Monsieur Thierry macht Urlaub“), ist der Eintritt ebenso frei wie beim Abschluss am 23. Juli („Der weiße Hai“). Im Programm sind heuer unter anderem Hits wie „Griechenland“ (mit Thomas Stipsits – am 8. Juli) oder „Toni Erdmann“ (mit dem Ende Mai verstorbenen Schauspieler Peter Simonischek – am 22. Juli). Tickets gibt es um 9 Euro.

Gewinnen mit der NÖN

Die Kartenverlosung läuft von Mittwoch, 28. Juni, 9 Uhr, bis Donnerstag, 29. Juni, 16 Uhr. Anrufer, die in dieser Zeit 050/8021-3500 wählen (bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen!) und Name, gewünschtes Stück/Termin sowie Adresse und Telefonnummer angeben, sind bei der Verlosung dabei. Teilnehmen kann man auch per Mail (mit allen obigen Angaben) an redaktion.krems@noen.at. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.