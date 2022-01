Schau würdigt Kremser Opfer

Die Dauerausstellung im Haus der Geschichte des Museums Niederösterreich in St. Pölten wurde vor Kurzem erweitert. Der neue Bereich befasst sich unter anderem mit 15 Biographien von Personen, die durch Nationalsozialisten verfolgt wurden. Eine davon umreißt die gut dokumentierte Geschichte des Kremsers Rudolf Redlinghofer, der am 11. Jänner 1940 in Berlin-Plötzensee wegen „Zersetzung der Wehrkraft“ durch die Guillotine hingerichtet wurde.

Im Ersten Weltkrieg hatte der gelernte Maurer noch für das Vaterland gekämpft. 1939 aber lehnte er aus Gewissensgründen den Einberufungsbefehl ab. In den 1930er-Jahren war er zum „Bibelforscher“, wie Jehovas Zeugen damals genannt wurden, konvertiert. „Man muss aber Gott mehr gehorchen als Menschen“, meinte er 1939. In einem seiner Briefe aus der Haftanstalt Berlin Alt-Moabit an seine Frau führt er dies weiter aus: „Mit der Waffe in der Hand meinem Nächsten gegenübertreten und ihn töten, nein, das kann ich nicht mit meinem Gewissen in Einklang bringen.“

Nazi-Opfer rehabilitiert, „Stolperstein“ in Krems

Was er vermutlich nicht wusste: Der St. Pöltner Anton Streyczek, ein guter Freund Rudolfs, wurde nur 20 Tage zuvor, ebenfalls in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Er war der erste Zeuge Jehovas aus Niederösterreich, der aus demselben Grund sein Leben verlor. In St. Pölten wurde zu seinem Andenken eine Straße nach ihm benannt.

Jehovas Zeugen gehörten in der Zeit des Holocausts zu einer der Minderheiten, die brutal verfolgt wurden. Stellvertretend für hunderte Einzelschicksale findet man an diesem würdigen Gedenkplatz im Museum Niederösterreich Rudolf Redlinghofers Lebensbericht. Außerdem sieht man den sehr berührenden Abschiedsbrief an seine Familie, den er wenige Stunden vor seiner Hinrichtung schrieb.

1998 wurde Rudolf Redlinghofer von der Republik Österreich rehabilitiert, seit 2009 erinnert ein „Stolperstein“ des Künstlers Gunter Demnig in der Kremser Spitalgasse an ihn. Dadurch wurde klargestellt: Gewissenstreue ist kein Verbrechen, sondern eine der Grundsäulen menschlicher Integrität.

Über die Würdigung seines Großvaters mütterlicherseits im Rahmen des neuen Ausstellungsbereiches freut sich auch Wolfgang Schranz, der acht Briefe des Todgeweihten aus der Haft zu Recht wie einen Schatz hütet.

„Im Gleichschritt ausgelöscht“ , Sonderausstellung im Museum NÖ, Kulturbezirk 5, St. Pölten; Di bis So (auch Feiertage) 9 bis 16 Uhr, http://www.museumnoe.at