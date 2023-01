Stadtrat fordert Umdenken: „Autos sind nicht die Könige!“

Werbung

Ein generelles Umdenken statt der Realisierung vieler Einzelmaßnahmen sieht Peter Molnar, Stadtrat für Klima, Umwelt, Mobilität und Energie, als Ziel für sämtliche Verkehrslösungen in der Stadt.

Stadtrat Peter Molnar: weder Autohasser noch Parkplatzvernichter.. Foto: Martin Kalchhauser

„Eine Stadt lebt von Menschen, nicht von Autos“, stellt Molnar klar. Als Parkplatzvernichter oder Autohasser will er sich aber dennoch nicht abstempeln lassen. Es gehe um einen Verkehrsverbund von Fußgängern, Radfahrern, Öffis und motorisiertem Individualverkehr. „Autos sind nicht die Könige, sondern Besucher der Stadt“, so der parteifreie Politiker auf einem SPÖ-Ticket. „Die Parkplatzdebatte soll nicht alles überlagern.“

Der motorisierte Verkehr müsse eingedämmt oder umgelagert werden. Aktuell sei ein Konzept in Erstellung, das auf drei Parkdeck-Lösungen beruhe – je eines im Osten (Bereich Einkaufszentrum Mariandl), eines im Zentrum (Südtirolerplatz oder im Zuge eines Projekts im Bereich der Österreichhallen) und eines im Westen (Steiner Donaubrücke). Entsprechend positiv sieht Molnar auch die Anbindung der Utzstraße an die B3, in deren Zug eine Parklösung realisiert werden könnte. „Es geht immer darum, den Verkehr nicht in die Stadt hineinzuziehen, sondern ihn dort zu vermeiden.“ Anders gesagt: Der Lebensraum Altstadt muss so attraktiviert werden, „dass man gar nicht mit dem Auto hineinfahren will“.

Die „autofreie“ Stadt ist nicht primär das Ziel

Für den Slogan einer absolut „autofreien Stadt“ sei er jedoch auch nicht zu haben. Primär sei das Zentrum („Das boomt ja derzeit erfreulicherweise!“) jedoch für Leben, Einkaufen und Bildung da. In diesem Zusammenhang verweist Molnar auf Aktionen der Stadt für die Autofahrer wie die eine Stunde Gratisparken („Ein Unikat in Österreich!“) oder drei Gratis-Parkstunden für E-Autos, bei denen Kems ebenfalls bundesweit Vorreiter war.

Großes Potenzial ortet der Stadtpolitiker für die Plätze – Körnermarkt, Dreifaltigkeits- und Hafnerplatz sowie Hoher Markt –, die im Sinne der Optik und der Sicherheit Verbesserungen brauchen. „Ich denke da an eine Begrünung, Beschattung, Schaffung von Ruhezonen und Fahrradabstellplätzen. Insgesamt geht es darum, lebenswerte Plätze zu schaffen.“ Ein weiteres Augenmerk Molnars gilt der Attraktivierung des Bereichs zwischen Altstadt und Stein (Schillerstraße). Und die Wiener Straße könnte nach dem Vorbild der Ringstraße neu gestaltet werden.

Beim Radverkehr gibt Molnar „Think big“ als Motto aus. „Rad- und Fußgänger müssen gleich viel Platz wie die Autos bekommen oder sogar protegiert werden“, ist sich der Klima- und Energieexperte sicher. „Ich habe nichts gegen Autos, aber sie sind Besucher der Stadt und nicht die Könige!“ Insgesamt sieht Molnar im Bereich Verkehr ein großes Betätigungsfeld. Es lägen viele Untersuchungen und Konzepte vor. „Viele Sachen müssen jetzt umgesetzt werden – nicht, weil jetzt ich da bin, sondern einfach, weil die Zeit reif ist!“

Gratwanderung

