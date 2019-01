Die von langer Hand geplante Wachablöse in an der Spitze der Kremser FPÖ-Gemeinderatsfraktion wird diese Woche vollzogen. Stadtrat Werner Friedl überlässt seinen Sitz im Stadtsenat der Fraktionsführerin Susanne Rosenkranz, mit der die Blauen 2017 als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf gegangen sind.

„Ich habe Werner gebeten, in der Funktion weiterzumachen und seine Expertise einzubringen, bis ich eingearbeitet bin“, so Rosenkranz (46). „Er hat mich im vergangenen Jahr sehr gut unterstützt.“ Der Generationswechsel, der darin Ausdruck gefunden habe, dass sie ihrem Mann Walter als Spitzenkandidatin gefolgt sei, werde nun auch im Stadtrat vollzogen. Friedl macht als Gemeinderat weiter. „Solange er Lust und Spaß daran hat, soll er bleiben. Er bringt viel Erfahrung in unser junges Team (vier der sechs 2017 gewählten FPÖ-Mandatare waren neu, Anm.) ein. Die Zusammenarbeit mit ihm ist eine klasse Sache.“

Staffelübergabe geplant

Friedl (77), der 2007 in den Gemeinderat kam und seit 2012 als Stadtrat (für Sicherheit, Tierschutz, EU-Angelegenheiten und Verwaltungsreform) wirkte, will den Rest der Periode (bis 2022) bleiben. Die Staffelübergabe sei geplant gewesen: „Ich war gerne Stadtrat und bin gerne Gemeinderat.“

Seine Arbeit im Stadtsenat sieht Friedl im Rückblick als „von Sachthemen abhängig, nicht primär ideologisch“. Es sei wertvoll, im Stadtrat vertreten zu sein, weil dort viele Themen beschlossen würden, die gar nicht in die (öffentlichen) Gemeinderatssitzungen kommen. Eine Mehrheitsbildung gegen die SPÖ sei dort allerdings derzeit wegen der aktuellen Mehrheitsverhältnisse (6 SPÖ, 3 ÖVP, 1 FPÖ) nicht möglich.