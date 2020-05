Neben der Freude am gemeinsamen Musizieren wird im BORG Krems die Schulgemeinschaft sehr gepflegt. Um die Zusammengehörigkeit zu betonen, hat die Schule jetzt eigene Masken mit dem Aufdruck „BORG Krems. Schule der Vielfalt. Mit Abstand die Besten“.

Die Idee entstand spontan in einer Video-Konferenz der Lehrer, der augenzwinkernde Slogan „mit Abstand die Besten“ stammt von Gitarre-Lehrerin Klara Boucher. „Die Masken können künftig von den Schülern zu einem sehr günstigen Preis erworben werden“, berichtet Deutsch-Lehrerin Irene Lahner-Ranftl.

„Wenn BORG-Lehrer singen, dann für Menschen, die sie besonders gern haben. Daher widmen wir diesen Song euch, unseren Schülerinnen und Schülern.“ Barbara Faltl, Direktorin

Dass die BORG-Gemeinschaft auch „mit Abstand“ glänzt, wurde mit zwei Musikprojekten bewiesen: Wie berichtet, haben Schüler und Lehrer als „Home-Office-Orchestra“ den Song „Bridge over Troubled Water“ eingespielt. Als zweites Projekt haben BORG-Lehrer den Song „You’ve Got a Friend in Me“ aufgenommen. Die Stimmen wurden einzeln zu Hause eingesungen und das Audio dann von Michael Strauss gemischt. Auch Direktorin Barbara Faltl war begeistert mit dabei. „Wenn die BORG-Lehrer singen, dann für Menschen, die sie besonders gernhaben. Daher widmen wir diesen Song euch, unseren Schülerinnen und Schülern, auf die wir uns schon wieder live freuen!“, erklärte sie dazu. Zu finden sind die beiden Videos auf der Website www.borg-krems.ac.at