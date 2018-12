Advent der NÖ Volkskultur ging im historischen Ambiente rund um das Haus der Regionen in Szene.

Auch heuer bot der Advent der Volkskultur Niederrösterreich im und um das Haus der Regionen in Krems-Stein eine einzigartige Atmosphäre. „Klein aber fein“ durfte der Veranstaltung in Stein einmal mehr als passendes Motto zugeordnet werden.

Gäste nützten auch Einkaufsgelegenheiten

Am idyllischen Weihnachtsmarkt am Ludwig-von-Köchel-Platz luden zahlreiche Aussteller aus der Region mit liebevoll gestaltetem Kunsthandwerk die Besucher zum Kauf von letzten Weihnachtsgeschenken ein. Das Café Weinstein, die Thayataler Schokoladenmanufaktur und der Maronibrater Johann Wachter aus Krems verwöhnten mit vorweihnachtlichen Köstlichkeiten.

Festliche Stimmung durch Musikbeiträge

Mit traditionellen Weihnachtsliedern sorgten der Steiner Chor gemeinsam mit dem Posaunenensemble RSDO für eine besonders besinnliche Stimmung an diesem dritten Adventwochenende. Die Gäste genossen die Tage in diesem besonderen Rahmen – und dass sich am Sonntag sogar die Sonne gegen die Nebelschwaden über der Donau durchsetzte, krönte die gelungene Veranstaltung.