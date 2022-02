Bootshaus-Sanierung belastet Ruderclub

Die Gründungs-Jahreszahl „1876“ prangt groß an der Ostfassade des Bootshauses des Steiner Ruderclubs. Bei der Errichtung des Gebäudes war man auf Hilfe durch Sponsoren angewiesen. Jetzt muss die Westfassade saniert werden, was rund 40.000 Euro kostet – und wieder hofft man auf Hilfe großherziger Spender.

„Eigentlich gehört das Haus rundum saniert“, stellt Obmann Hans Allinger fest. Er ist seit über zehn Jahren Obmann des Vereins. „Aber das können wir uns gerade nicht leisten.“ Die Erhaltung des markanten hölzernen Hauses des Vereins, das in den 1970er-Jahren beinahe der Neutrassierung der Bundesstraße zum Opfer gefallen wäre, macht den Verantwortlichen die größten Sorgen. „Unsere Vereinsmitglieder pflegen Boote und Bootshaus liebevoll“, stellt Allinger den rund 100 Aktiven, die der Verein aktuell hat, ein sehr gutes Zeugnis aus.

Aber die Witterungseinflüsse und ein Käferbefall im Holz machten die Fassadenrenovierung heuer unaufschiebbar. Zum Glück unterstützen Stadt Krems, Land Niederösterreich, Bundesdenkmalamt und die Sportunion NÖ das Vorhaben. Sonst hätte die beauftragte Baufirma das Gerüst erst gar nicht aufzustellen brauchen. „Sponsoren sind herzlich eingeladen, uns zu helfen, das historische Ensemble zu erhalten“, appellieren Allinger und seine engagierten Vereinskollegen an die Großherzigkeit der Kremser.

Für zusätzliche Sorgenfalten bei den Vereinsverantwortlichen sorgt aktuell der Umstand, dass gerade jetzt ein bereits über 30 Jahre alter Anhänger für den Bootstransport seinen Geist aufgegeben hat. Auch hier muss eine Ersatzanschaffung getätigt werden.

Mit dem traditionellen „Anrudern“ startet der Verein am Sonntag, 24. April, in die neue Saison. Wenn das für Ende Juli geplante Sommerfest heuer wieder stattfinden kann, sollte auch dieses wieder ein wenig Geld in die Vereinskasse spülen. Interessenten am Rudersport und Unterstützer des Vereins sind in Stein jederzeit willkommen!

http://www.steiner-ruder-club.at

