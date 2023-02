Buchgespräch im Literaturhaus: (Un-)Glück im Leben gefunden

Was ist wichtig für ein geglücktes Leben? Diese Frage stellte die ORF-Redakteurin Katja Gasser letzten Freitag den Schriftstellern Friederike Gösweiner und Lukas Bärfuss, die beim Transflair-Format im Literaturhaus zu Gast waren.

„Lebensfreude“, da sind sich beide einig. Doch diese zu erhalten, ist heute schwierig. Sie haben viel zu kritisieren an der modernen Gesellschaft: Sie ist zu individualistisch, es gibt zu viel Wettbewerb und zu viel Konkurrenzdenken. Mit der Politik sind beide unzufrieden: Bärfuss fehlt die Gerechtigkeit, Gösweiner die Vision. In einer Welt wie dieser, so Gösweiner, muss man traurig sein.

Um Trauer geht es auch in den neuesten Romanen der zwei Autoren, aus denen sie dem interessierten Publikum vorlasen. In „Vaters Kiste“ arbeitet Lukas Bärfuss das schwierige Erbe seines Vaters auf. Friederike Gösweiners „Regenbogenweiß“ handelt vom plötzlichen Tod eines Familienvaters. In einer schnelllebigen, ich-bezogenen Gesellschaft finden die beiden Schriftsteller schließlich ihre Heimat und ihr Glück in der Literatur.

Mit viel Gesellschaftskritik und wenig Optimismus für die Zukunft entließen die Autoren ihr Kremser Publikum.

