Drei Transporter voll Sachspenden

An der Aktion, als deren lokaler Koordinator Klaus Bergmaier fungiert hatte, beteiligten sich zahlreiche Vereine und Organisationen. Der bosnische Kulturverein Dzemat und der türkische Kulturverein halfen ebenso mit wie die Kinderfreunde. Auch Gemeinde- und Stadträte lieferten Waren, Stadtchef Reinhard Resch ließ eine Geldspende überbringen.

Dankbar ist man der Pfarre, in deren Räumlichkeiten die gespendeten, großteils in sehr gutem Zustand abgegebenen Sachen an zwei Tagen fleißig sortiert wurden. Erfreuliche Bilanz: Drei große Lieferwagen voller Sachspenden (großteils warme Kleidung) verließen Krems Richtung Wien, von wo sie zu den Bedürftigen transportiert werden.

