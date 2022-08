E-Bike-Besitzer gesucht - Hinweise erbeten

Werbung

Der Diebstahl eines E-Bikes am 17. Juni in der Kremser Schillerstraße war rasch geklärt. Es konnte auf einem Platz in Stein aufgefunden werden.

Dabei war es allerdings mit zwei weiteren Fahrrädern aneinandergekettet. Unter den weiteren, vermutlich ebenfalls gestohlenen, Bikes befand sich auch ein rund 3.000 Euro teures Fahrrad „Specialized Como“, dessen Besitzer es nicht als gestohlen gemeldet hat. Dieser (oder jemand, der das Rad bzw. seinen Besitzer kennt) möge sich bei der Polizei Krems (059133/3440) melden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.