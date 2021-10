Ein Leben für die perfekte Pizza

Das Ende des Mittagsgeschäfts naht. Vito Gianfreda wuselt durch die schmalen Gänge seines Lokals und bringt die letzten Speisen auf die noch immer voll besetzten Tische, bevor sein „Firenze“ in die nachmittägliche Siesta geht. Die Küchenmannschaft und die Pizzabäcker am 420 Grad heißen Ofen geben sich auf italienisch lautstarke Kommandos, dazwischen wird immer wieder gelacht. Nach 14 Uhr kehrt Ruhe ein, die letzten Bestellungen sind eingetrudelt. Chef Vito nimmt sich jetzt Zeit für seine Gäste, ehe er sie im charmanten deutsch-italienischen Misch-Masch verabschiedet.

Wer das „Firenze“ auf dem Schürerplatz betritt, bekommt unweigerlich einen Einblick in das mediterrane Lebensgefühl. Und auch wenn im Hochbetrieb hektisches Treiben herrscht, schafft es das zehnköpfige Team um den Menschenversteher Gianfreda doch, seinen Gästen den in Zeiten der Digitalisierung immer wichtiger werdenden Faktor Entschleunigung bieten zu können.

ÖGK Anzeige Diabetes – Wissen schützt

Die Herzlichkeit im „Firenze“ bleibt im Gedächtnis. Sie ist – abgesehen von einer gut geölten Marketingmaschinerie – wohl einer der entscheidenden Aspekte, warum die Falstaff-Community den Italiener im historischen Kremser Stadtteil Stein schon zum vierten Mal zur beliebtesten Pizzeria Niederösterreichs kürte. Natürlich, die Pizza ist auch richtig gut.

Weder Genua noch Neapel: Zwei Jahre für den Teig

Was Gianfreda bescheiden eine klassische italienische Pizza nennt, unterscheidet sich doch von den bekannten Zubereitungsformen in seinem Heimatland und noch viel mehr von den in Österreich bekannten Abwandlungen. Das Geheimnis liegt im Teig. Im „Firenze“ ist er weder so üppig, wie es die neapolitanische Schule lehrt, noch so dünn, wie man ihn etwa aus Genua kennt. Zwei Jahre lang hat Gianfreda an der optimalen Zusammensetzung gefeilt, heute ist er zumindest damit zufrieden.

Die Suche nach den perfekten Produkten begleitet den 54-Jährigen schon seit Kindheitstagen. Die Pizzas im Firenze sind deswegen ständig Veränderung unterzogen: „Es kommt immer wieder etwas dazu, was der Gast gar nicht merkt“, sagt Gianfreda. Mit acht Jahren hat er begonnen, im elterlichen Betrieb im süditalienischen Apulien mitzuhelfen. Die Gastronomie hat ihn seitdem trotz Übersiedelungen nach Deutschland und in die Schweiz nie losgelassen. In einer anderen Branche zu arbeiten, sei ihm nie in den Sinn gekommen. „Es ist doch ein guter Job. Du bist in der Wärme und immer viel mit Leuten unterwegs.“ 2015 ist der „pizzaiolo“, wie die Pizzabäcker in Italien genannt werden, nach Krems gekommen. „Ich wollte unbedingt nach Niederösterreich, und das war ein großer Punkt auf der Karte“, erklärt er, warum. Sechs Jahre später ist Gianfreda bestens eingelebt. Es sei das erste Mal für ihn, dass er sich im Ausland zuhause fühle.

Die Lust, selber Pizza zu essen, hat der 56-Jährige über die Jahre nie verloren. „Zwei bis drei Mal pro Woche“ komme er dazu, dann ist es „meistens eine Margherita“.