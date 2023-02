„Entlassung“ für Urgestein: Roland Wanek geht in Pension

40 Jahre im Justizdienst, davon mehr als 33 in der Strafvollzugsanstalt Stein, sind genug: Mit 1. März tritt der stellvertretende Anstaltsleiter Roland Wanek, 62, ein Urgestein der hiesigen Justizanstalt, seinen Ruhestand an.

Erblich vorbelastet – Wanek kam als Einjähriger mit seinem ebenfalls in der Justiz tätigen Vater nach Stein – studierte er nach der Matura am BRG Ringstraße Rechtswissenschaften, brach das Studium aber ab, um am 1. März 1983 in der JA Josefstadt den Dienst anzutreten. Offiziersausbildung und Dienstprüfung folgten, und am 1. November 1989 startete Wanek in Stein. Neben dem legendären Stein-Chef Karl Schreiner erlebte er vier weitere Chefs in Stein (seinen jetzigen, Christian Timm, kennt er seit Kindertagen), aber sogar 15 (!) Justizminister. „Sie hatten alle das Glück, unter mir zu dienen“, scherzt er.

„Man kennt mit der Zeit so viele Lebensgeschichten …“

Sein Tätigkeitsbereich umfasste in den vielen Jahren „alles außer Wirtschaft. Ich habe immer mit den Insassen gearbeitet und war in allen Formen des Vollzugs tätig.“ Was ist das Reizvolle an der Arbeit im „Felsen“, wie das Gefängnis oft genannt wird? „Jeder Tag ist anders – im positiven wie im negativen Sinn. Aber man erlebt einfach hautnah, wie falsch das Klischee vom bloßen Auf- und Zusperren ist.“ Bei tausenden Kontakten lerne man zahlreiche Schicksale näher kennen. „Es gibt heute noch einige ,Ehemalige‘, die mich fallweise anrufen.“ Er kenne Lebensgeschichten, wisse bei vielen, was hinter deren Schicksal stecke. „Das steht in keiner Zeitung und beschert einem viele ,Aha-Erlebnisse‘!“ So gehe es auch Besuchern in Stein, das „eine kleine Stadt in der Stadt“ sei.

Das Schöne sei, dass manche Häftlinge hinter Gittern endlich „Strukturen und Werte kennenlernen“, dabei sehe man die Sinnhaftigkeit der aktuellen Form des Strafvollzugs. Auch negative Vorfälle mit Häftlingen gehören zum Tagesgeschäft, eine der ärgsten Sachen aber sei in Stein die Pandemie gewesen. Und natürlich sei „der immer akuter werdende Personalmangel“ eine Herausforderung in der Führungsebene.

Nur ein Häftling ist so lange hier wie Roland Wanek

Weil die meisten „Lebenslänglichen“ ja nach 20 bis 25 Jahren wieder frei sind, ist Wanek, als längstdienender Beamter in Stein auch im Vergleich mit den Häftlingen am längsten hier. Nur mehr ein einziger Insasse, ein Geiselnehmer, der mehrere Menschenlebenauf dem Gewissen hat, ist genauso lang hier.

Seinen Nachfolgern wünscht Wanek „Glück und Kraft. Es wird nicht leichter.“ Lob hat er für das Team über, das seine Arbeit teils unter extrem schwierigen Bedingungen macht – nach dem Motto: „Der Betrieb muss laufen!“ Für Anstaltsleiter Christian Timm ist der Pensionsantritt seines Stellvertreters „Teil eines Generationswechsels“. Mit Roland Wanek sei „in nicht nur einfachen Zeiten vieles weiterentwickelt worden. Sein soziales Engagement ist vorbildlich.“

In der Pension hat der nun in Paudorf wohnhafte Wanek mehr Zeit für seine Frau, die beiden erwachsenen Kinder sowie drei Enkel. Auch das Reisen und der Sport (Tennis, Skifahren) sollen mehr Platz haben.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.