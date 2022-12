Farbenfroher Friedensappell: Ausstellung im arte-Hotel

Bilder des aus Syrien stammenden Künstlers Ramadan Hussien sind derzeit (voraussichtlich bis Februar 2023) im arte-Hotel in der Dorrekstraße in Stein zu sehen.

Exekutive Manager Michael Frödrich und Resident Managerin Katharina Prattes gaben bei der Eröffnung in kleinem Rahmen ihrer Freude darüber Ausdruck, Besuchern und Gästen des Haues wieder ein Kunsterlebnis bieten zu können.

Doch die fast ausschließlich großformatigen Werke des seit 30 Jahren in Wien lebenden Kurden, der 1972 in Syrien geboren worden war, sind nicht bloß ein vordergründiges Farbenspiel. „Gesichter aus der Erinnerung“ seien der Inhalt seiner Bilder, die auch einen nachdrücklichen Friedens- und Versöhnungsappell transportieren. Hussien will mit seinen sehr expressionistischen Arbeiten nämlich darauf hinweisen, dass „Menschen überall auf der Welt einfach Menschen sind – ganz egal, welcher Nationalität oder welcher Religion!“

Der Künstler kann bereits auf eine große Zahl von Ausstellungen in Syrien (auch als Mitglied des syrischen Künstlerverbandes), Südkorea, Zypern, Marokko, der Türkei und Österreich verweisen. Nach Krems vermittelte ihn Ausstellungskurator Bernhard Fleischanderl, der die Galerie „Artosphäre“ im Schloss Puchenau (OÖ) betreibt.

