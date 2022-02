Festival „Imago Dei“: 50 Musikerinnen zum Auftakt

Unter dem Motto „Imago Deae“ – „das Bildnis der Göttin“ – setzt das Osterfestival „Imago Dei“ an seinem Eröffnungsabend am 11. März, einen starken weiblichen Akzent: Fast 50 Musikerinnen aus verschiedenen Klangwelten finden in der Minoritenkirche zueinander, um etwas Neues entstehen zu lassen.

Basis für die ungewöhnlichen Arrangements sind syrische, bosnische, persische, kurdische, kroatische und sephardische Lieder der Gesangssolistinnen und der zwei Chöre zusammen mit den Kompositionen von Beate Wiesinger.

Alle Veranstaltungen des Festivals (11. März bis 18. April), das erstmals von Nadja Kayali geleitet wird, sind Eigenproduktionen für „Imago Dei“. Ein Herzensprojekt von Kayali ist dem polnischen Komponisten Simon Laks gewidmet, der als Leiter des Lagerorchesters von Auschwitz den Holocaust überlebte: In Krems gibt es die österreichische Erstaufführung seiner drei Streichquartette, eine ihm gewidmete literarische Uraufführung von Doron Rabinovici, und Cornelius Obonya liest aus Laks‘ Buch „Musik in Auschwitz“. Programm und Karten: www.klangraum.at

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden