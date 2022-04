Festival Imago Dei: Musik am Morgen

Werbung

Die Tage der Karwoche bewusst beginnen: Das ist die Idee hinter den Morgenkonzerten vom 11. bis 16. April, 7.45 bis 8.15 Uhr, in der Minoritenkirche.

Unter dem Motto „Morgenstund hat Klang im Mund“ wird bei freiem Eintritt täglich wechselndes Programm geboten: „Imago Dei“-Leiterin Nadja Kayali liest besinnlich-erbauliche Texte oder Gedichte, und die Mitglieder der „Company of Music“ singen in wechselnder Besetzung. Im Anschluss sind alle, die Zeit haben, eingeladen, sich bei Kaffee und einem Kipferl auszutauschen. Anmeldung erbeten: 02732/908033.

Zuvor entführt am Palmsonntag, 9. April, 18 Uhr, Johannes Maria Bogner in die „Wunderwelt des Cembalos“. Bei Klangexpeditionen durch vier Jahrhunderte Cembalomusik sind mehrere historische Instrumente zu hören. Zum Festival-Abschluss präsentiert am Ostermontag, 18. April, 11 Uhr, das Ensemble „Divinerinnen“ Ländler, Polkas und Tänze entlang der Donau. Im Anschluss laden die Freunde der Kunstmeile Krems zum traditionellen Empfang mit Wein und Brot. Karten für das Abendkonzert und die Ostermontagsmatinee: www.klangraum.at

