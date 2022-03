Gerichtsprozess: Angeklagter schlief ein

Unter anderem brachten Drogendelikte einen algerischen Flüchtling hinter österreichische Gitter. Zu dem geplanten Haftende im November dieses Jahres wird es nicht mehr kommen.

Denn nach einer Attacke an einem Mithäftling in der Justizanstalt Stein muss sich der 22-Jährige wegen versuchten Mordes verantworten – die Zeichen stehen also auf Haftverlängerung. Der Angeklagte präsentierte sich vor den Geschworenen sichtlich angeschlagen. Er gab die Attacke mit einer Rasierklinge und einem Buttermesser an einem Mithäftling (34) zwar zu, beteuerte aber, in Notwehr gehandelt zu haben. Er habe einen sexuellen Angriff abgewehrt. Eine Rasierklinge führe er unter der Zunge immer bei sich, und das Buttermesser sei in der Zelle gelegen, schilderte er und leugnete jegliche Tötungsabsichten. Erschöpft von den Schilderungen, sackte der Mann immer wieder weg, nickte sogar ein. Der Drogenentzug mache ihm zu schaffen und er sei müde, erklärte er. Der Richtersenat befand in letztlich für verhandlungsunfähig und vertagte den Prozess.

