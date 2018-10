Seinen 10. Geburtstag feierte am Samstag das „Ernst Krenek Forum“ in Stein. Auf dem Programm stand unter anderem jede Menge Musik des Komponisten Ernst Krenek (1900–1991). Für die feierliche Eröffnung sorgte das NÖ Tonkünstlerquintett mit einer Bläserfanfare auf dem Minoritenplatz, Schlusshighlight war das abendliche Festkonzert mit der Webern Kammerphilharmonie der mdw in der Minoritenkirche.

Eines seiner eher seltenen „Heimspiele“ gab beim Jubiläumsfest auch das in Krems gegründete kreativ-grenzgängerische Blasmusik-Ensemble „Federspiel“, das an den beiden Abenden zuvor im Gläsernen Saal des Wiener Musikvereins sein neues Album „Wolperting“ präsentiert hatte. In der Minoritenkirche brachten die „Federspieler“ – darunter Matthias Werner aus Stein, Ayac Iuan Jiménez Salvador aus Mautern und Simon Zöchbauer aus Herzogenburg – gemeinsam mit Sängerin Anna Clare Hauf Auszüge aus der Krenek-Oper „Jonny spielt auf“ auf die Bühne.

Als Moderator fungierte Musikwissenschaftler Manfred Permoser. Auch die Musikschule Krems erwies Krenek ihre Reverenz: Beim Jubiläumsfest musizierten das Modern Art Ensemble der Musikschule unter der Leitung von Musikschuldirektor Hubert Pöll sowie Lehrer und Schüler der Musikschule Krems.