Vom renommierten amerikanischen Fachmagazin „Wine & Spirit“ wurde der Lesehof Stagård unter die Top-100-Weingüter der Welt gereiht.

Groß ist die Freude bei Urban und Dominique Stagård, deren konsequenter Weg als Qualitätswinzer damit einmal mehr Anerkennung gefunden hat. „Die besten Weingüter wurden aus 9.000 Proben ermittelt und haben uns erstmals diesen Erfolg beschwert“, meint Dominique Stagård. In diesem Jahr sei bereits der Riesling „Steiner Schreck“ im Magazin als Wein der Woche vorgestellt worden.

Vermutlich sei man durch den Händler, der die Weine aus Stein in den USA vertreibt, auf die Österreicher aufmerksam geworden. Deutlich mehr als die Hälfte der flüssigen Köstlichkeiten aus dem Betrieb gehen ins Ausland – aktuell in 18 Länder. Für den Riesling, der in der Produktion den Schwerpunkt bildet, sind die Stagårds, die in zehnter Generation auf dem seit 1786 bestehenden Gut rund 17 Hektar bewirtschaften, bekannt. Seit 2008 drücken bereits Urban und Dominique dem Produkt ihren Stempel auf.

Nun hat man als einziges Weingut aus dem Bereich Kremstal die erfreuliche Top-100-Adelung erfahren. Im Kamptal gelang dies übrigens mit dem Weingut Schloss Gobelsburg einem der ganz großen Player, im Weinbaugebiet Wachau der Weingärtnerei Frischen gruber aus Rossatz.