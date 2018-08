Geboren wurde er am 25. September 1718 in Grafenwörth, doch den Großteil seines Lebens verbrachte Martin Johann Schmidt in Stein. An seinem Wohnhaus in der Steiner Landstraße 122 erinnert eine Tafel an den bedeutenden Sohn der Stadt. Sonst lässt hier allerdings nichts vermuten, dass heuer das Jubiläum „300 Jahre Kremser Schmidt“ gefeiert wird.

„Die Fassade könnte eine Renovierung vertragen. Warum hat die Stadt das Haus im Jubiläumsjahr nicht herrichten lassen?“, wundern sich Passanten.

„Die Stadt Krems ist nicht der Eigentümer des Gebäudes.“Doris Denk, Bereichsleiterin für Kultur, Bildung & Tourismus im Magistrat

Doris Denk: „Haus ist in Privatbesitz. | Martin Kalchhauser

„Die Stadt Krems ist nicht Eigentümer des Gebäudes, sondern es befindet sich in Privatbesitz“, erklärt Doris Denk, Leiterin des Bereiches Kultur, Bildung, Tourismus im Magistrat. „Was wir als öffentliche Einrichtung anbieten können, ist die Förderung der Renovierung von Fassaden, wobei Stadt, Land und Bund je 10 Prozent beisteuern.“

Den Namen des Eigentümers verriet die Kultur-Bereichsleiterin aus Datenschutzgründen nicht, Gerüchten zufolge handelt es sich dabei aber um Alexander Bühl, der sich im Vorjahr als Bühl-Center-Manager zurückzog, um sich verstärkt seinen Immobilien-Projekten zuzuwenden. Auf Anfrage der NÖN bestätigte Bühl, dass seine „A. B. Bau-Projektentwicklungs-GmbH“ Eigentümer des Hauses ist. „Ich habe

Alexander Bühl: „Eine Frage des Anstands gegenüber den Mietern.“ | Archiv/BC

es erst vor einem oder eineinhalb Jahren erworben, es wohnen zwei sehr nette Familien darin, und es ist eine Frage des Anstands, ihnen keine Riesenbaustelle zuzumuten“, so Bühl. „Ich bin froh, dass sich die Mieter so wohlfühlen.“

Der kulturhistorischen Bedeutung des Hauses ist sich Bühl jedoch voll bewusst. So ist er auch im Besitz eines Malerhäuschens, das einst oberhalb des Hauses an der Stadtmauer stand und in dem Kremser Schmidt Skizzen anfertigte. Im Zuge einer Generalsanierung könnte es eines Tages wiederaufgestellt werden.

„Wir haben überlegt, ob wir das Kremser-Schmidt-Haus in irgendeiner Form ins Jubiläumsjahr einbeziehen könnten“,

Gregor Kremser: „Es hat ein sehr gutes Gespräch gegeben.“ | privat

berichtet Kulturamtsleiter Gregor Kremser auf Anfrage der NÖN. Es habe ein „sehr gutes Gespräch“ mit dem Eigentümer gegeben und die Kulturverantwortlichen der Stadt hätten sich das Haus ansehen dürfen, so Kremser. „Aber erstens ist das Haus privat und vermietet, und zweitens sieht man jetzt vor Ort nicht wirklich viel.“