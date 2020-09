NÖN-Leser kennen die Vorgeschichte: Weil die alte Donaubrücke zwischen Stein und Mautern in einem extrem schlechten Zustand ist, durften bereits seit Oktober 2018 nur mehr Fahrzeuge mit maximal neun Tonnen Gesamtgewicht über die Brücke fahren. Ausgenommen waren davon bisher Linienbusse. Ab dem 7. September dürfen auch die nicht mehr passieren.

Versprochene Fahrpläne knapp vor Schulbeginn

Anfang der Ferien informierte der Verkehrsverbund Ost Region (VOR) die Gemeinden und Schulen darüber und kündigte neue Fahrpläne an. Die ließen aber bis zuletzt auf sich warten. In der Vorwoche beklagte die Steiner ÖVP-Gemeinderätin Edith Gruber (sie ist im Zivilberuf Direktorin der NMS Furth), dass weder die Eltern noch die Schulen Informationen hätten. „Dass die Schulen angeblich Informationen erhalten haben, stimmt zumindest im Fall unserer Schule nicht.“

In dieselbe Kerbe schlug der Mobilitätsbeauftragte der Stadtgemeinde Mautern, ÖVP-Gemeinderat Martin Hofbauer. Dass die beiden Mandatare aktiv wurden und auch sich erkundigende Eltern aufforderten, den VOR zu kontaktieren, könnte die Angelegenheit beschleunigt haben. Seit Freitag liegen die neuen Fahrpläne vor.

„Die Busanzahl wird gleich bleiben, Haltestellen zwischen Stein und dem Bahnhof werden von den Bussen, die über die zweite Kremser Donaubrücke (St. Pöltner Brücke) ausweichen müssen, nicht angefahren“, so Hofbauer. Trotzdem ergebe sich zwischen Stein und Mautern klarerweise künftig eine längere Fahrzeit.

„Wir haben auch erst kurz vor den Ferien von der neuen Beschränkung erfahren.“ Georg Huemer, Sprecher des Verkehrsverbunds Ost Region

„Das war eine schwierige Geschichte“, rechtfertigt VOR-Pressesprecher Georg Huemer die Dauer der Erstellung der neuen Fahrpläne. „Wir haben auch erst kurz vor den Ferien von der neuen Beschränkung erfahren. Es war unmöglich, in dieser kurzen Zeit die neuen Fahrpläne zu erstellen.“ Jetzt liegen sie aber vor und werden im Routenplaner auf der VOR-Homepage (www.vor.at) bereits korrekt ausgewiesen. „Erst wenn der neue Fahrplan online ist, können wir ihn auch nach außen kommunizieren“, stellt Huemer eine Information der betroffenen Schulen (vor allem die NMS Mautern und die NMS Furth) in diesen Tagen – jedenfalls rechtzeitig vor Schulbeginn – in Aussicht.

Hofbauer hat auch erwirkt, dass die neuen Fahrpläne auf der Homepage der Stadtgemeinde Mautern einsehbar sind (www.mautern-donau.at).

Dem Mauterner Mandatar geht es auch, wie er betont, nicht darum, Schuld an der knappen Bekanntgabe der neuen Busfahrzeiten zuzuweisen. „Mir geht es darum, möglichst alle Betroffenen zu informieren. Es ist wichtig, dass die Nachrichten an die Schüler und Eltern weitergegeben werden.“