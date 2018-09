Zehn Jahre lang war Karl Schrittwieser (68) Pfarrer in Stein. Sein Abschied war nicht freiwillig und von Misstönen geprägt.

Der Seelsorger (unter anderem in Egelsee und Gars, ab 1999 in Krems-St. Paul), der seit 1995 Fachinspektor für Religion an AHS und ab 2005 Direktor des Diözesanschulamtes gewesen war, wäre gerne noch Pfarrherr geblieben und machte auch in der Abschiedsmesse aus seiner Enttäuschung kein Hehl: „Das war keine schöne Sache. Ich bin ein Opfer des neuen Bischofs Alois Schwarz.“

Herzliches Willkommen für den neuen Provisor Matthias Martin (Mitte): Pastoralassistentin Alexandra Lindner, die Minis Flora Schwarz und Hanna Lindner sowie Pfarrgemeeinderatssprecherin Hildegard Schandl (von links). | Martin Kalchhauser

„Die Diözese St. Pölten hat verantwortungsvoll mit Rücksicht auf die Gesundheit nach einem Schlaganfall Karl Schrittwiesers so gehandelt“, heißt es von dort in einer Stellungnahme. Sein Schlaganfall vor einigen Jahren werde zum Vorwand genommen, ihn zum Resignieren zu zwingen, dabei sei er ohne Langzeitfolgen geblieben, kontert der Betroffene. Alt-Bischof Klaus Küng habe ihm zuletzt erst „gute Arbeit“ attestiert.

Nachfolger Schrittwiesers ist Matthias Martin, 48, der seit 2016 Kaplan in Stein war. Er wurde in der Sonntagsmesse am 2. September von der Pfarre als neuer Provisor begrüßt. Pastoralassistentin Alexandra Lindner beschrieb ihn in ihren Willkommensworten als „weltoffen, freundlich und gesellig“ sowie einen „guten Hirten, der seinen Schäfchen hinterhergeht“. Neben den Gläubigen machten dem Neuen auch Vereinsvertreter (Heimat- und Trachtenverein, ÖKB) ihre Aufwartung.