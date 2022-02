Rettende Idee umgesetzt: Bootshaus verschoben

Dass der 1876 gegründete Steiner Ruderclub in den 1970er-Jahren nicht nach Mautern übersiedeln musste und das Bootshaus dem Erdboden gleichgemacht wurde, war das Ergebnis einer beispiellosen Kraftanstrengung.

Wegen der Neutrassierung der Bundesstraße 3 in diesem Bereich war das 1926 errichtete Boothaus plötzlich im Weg. Fieberhaft wurde nach einer Lösung gesucht. Es gab bereits fix fertige Pläne, an das andere Donauufer zu übersiedeln und ein Stück donauaufwärts der Mauterner Donaubrücke ein neues Haus zu errichten.

Doch um das das Steiner Ortsbild prägende Gebäude wäre es jammerschade gewesen. Die rettende Idee kam dann vom damaligen Obmann-Stellvertreter des Clubs, Vizebürgermeister Erich Grabner.

Rettende Idee realisiert: Es war schon „5 vor 12“

In einer gemeinsamen Aktion setzten er, Rechtsanwalt Peter Fiegl und Baumeister Alfred Schubrig gemeinsam mit dem Vereinsobmann Curd Jaksche eine vorher für unmöglich gehaltene Idee um: Das ganze Haus wurde nahezu um die gesamte Hausbreite in Richtung Donau verschoben und gleichzeitig um einen halben Meter angehoben. Diese geglückte Rettungsaktion rettete dem Verein in Stein das Leben.

Wie dramatisch die Aktion damals war, zeigt der Umstand, dass der Abriss schon unmittelbar bevorstand. Bevor man am 16. Mai 1977 zur „Hausverschiebung“ schreiten konnte, musste noch ein Aufschub für die gerichtlich angeordnete Räumung, die bereits mit 9. Mai datiert gewesen war, erreicht werden. Die Fristverlängerung wurde bis zum 23. Mai gewährt. Und zu diesem Zeitpunkt stand das Haus bereits an seinem neuen Platz.

