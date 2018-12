Es wird wohl eine der brisantesten Entscheidungen, die das Landesgericht Krems 2019 treffen muss. Soll das Strafverfahren gegen Helmut Osberger, der wegen eines Gift-Attentats auf den ehemaligen Spitzer Bürgermeister Hannes Hirtzberger seit über zehn Jahren in Haft sitzt, neu aufgerollt werden?

Einen dementsprechenden Wiederaufnahmeantrag hat Osbergers Anwalt, Wolfgang Blaschitz, Ende Oktober gestellt. Grundlage sind zwei Gutachten, die sich mit der Strychnin-versetzten Mon-Cheri-Praline beschäftigen und dem Gutachten des 2008 vom Gericht bestellten Sachverständigen Christian Reiter unterstellen, fehlerhafte zu sein.

Zentrale Aussage: Hirtzberger habe mehr Strychnin zu sich genommen, als in die Kirschpraline passen würde. Daraus zu schließen sei, dass er das Rattengift über einen anderen Weg aufgenommen haben muss.

„Da sind Fragenkomplexe aufgetaucht, auf die ich nicht gekommen bin“Wolfgang Blaschitz

Fällen muss die Entscheidung, ob es zur Wiederaufnahme kommt, ein Senat aus drei Richtern. Wie nun bekannt wurde, hat der schon Ende November einen Fragenkatalog an Gutachter Reiter übermittelt. Acht Wochen hat der Facharzt für gerichtliche Medizin Zeit, um 16 Fragen zum Zustandekommen seines Gutachtens zu beantworten. Auch Bild- und Videomaterial seiner Versuche mit dem Gift muss Reiter vorlegen.

Eine Tendenz für die Entscheidung über den Wiederaufnahmeantrag ergebe sich dadurch aber noch nicht, sagt Ferdinand Schuster, Vizepräsident des Landesgerichts. Auch Blaschitz möchte sich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vermutet aber: „Das Gericht scheint ein Interesse an der Aufklärung zu haben. Da sind Fragenkomplexe aufgetaucht, auf die ich nicht gekommen bin.“

Osberger selbst versucht indes auch hinter Gittern alles, um auf seinen Fall aufmerksam zu machen. In einem Brief an die NÖN schreibt er schon jetzt von seiner „Rehabilitierung“.