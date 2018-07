Am Schürerplatz in Stein, wo schon immer eine „Greißlerei“, zuletzt ein Spar-Markt und ein Nah & Frisch-Geschäft, untergebracht war, richtete Hausbesitzerin Tina Tiefenbacher für ihre Gemälde ihr „Atelier am Schürerplatz“ ein. Als sich Gerhild Schabasser interessierte, war man sich bald über eine Vermietung der Räume einig. Obwohl sich manche Steiner wieder ein Lebensmittelgeschäft gewünscht hätten, freut sich die Vermieterin als ehemalige HLM-Schülerin über die neue Belebung dieser Art am Schürerplatz.

In kürzester Zeit richtete Gerhild Schabasser ihr kleines, aber feines Geschäft für Stoffe, Nähzubehör, Bänder, Kordeln und Schnittmuster ein, welches sie „Stoffgreißlerei“ nennt. Bürgermeister Reinhard Resch stellte sich zur Eröffnung mit einem Einstandsgeschenk ein. Seinen besten Wünschen schloss sich auch Betriebsansiedelungs-Helfer Matthias Slatner an.

Die Geschäftsfrau, deren Leidenschaft fürs Nähen seit Kindheitstagen brennt, ist zuversichtlich, dass ihr Stoff- und Zubehörgeschäft wegen qualitativ guter Ware, Kundenberatung und über das Online-Geschäft florieren wird. Außerdem zeichnet sich der Trend ab, dass viele – auch jüngere – Frauen wieder vermehrt zu Nadel, Zwirn und Nähmaschine greifen.