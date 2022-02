Tanz-Protest gegen Gewalt an Frauen

„One Billion Rising“ – „eine Milliarde erhebt sich“: Unter diesem Motto wird am Montag, 14. Februar, weltweit gegen Gewalt an Frauen und Mädchen protestiert. In Krems beteiligt sich die Kunsthalle in Kooperation mit der Lilith Frauenberatung Krems an der Protest-Aktion. Die getanzte Kundgebung findet um 14 Uhr bei jedem Wetter auf dem Museumsplatz statt.

Im Mittelpunkt des Protestes steht die Tanz-Performance zum Song „Break the Chain“. Alle Engagierten und Interessierten sind eingeladen mitzutanzen – entweder nach Choreografie oder improvisiert. Als Erkennungszeichen dient Kleidung in roter und rosa Farbe.

Auch die Künstlerin Margot Pilz tanzt mit und führt anschließend bei freiem Eintritt durch ihre Ausstellung „Selbstauslöserin“. Die Kunsthalle Krems beteiligt sich seit 2020 am „One Billion Rising“, im Vorjahr fand es online statt.

