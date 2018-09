Seit einem Jahr leitet Christian Timm die Justizanstalt Stein. Jetzt könnte der Spitzenposten in Österreichs wohl am schwierigsten zu führenden Gefängnis aber schon bald frei werden – das sagt Roman Söllner, oberster Personalvertreter in Stein und Angehöriger der freiheitlichen Liste AUF.

„Laut einer vertraulichen Quelle ist Christian Timm mit Jahresende wieder in Wien. Der Grund für den Absprung ist, dass ihm alles zu viel wird“, sagt Söllner und führt die altbekannten Probleme des Personalmangels und die darauf zurückzuführenden täglichen Betriebsschließungen ins Treffen.

Vor seiner zweiten Leitungsperiode in der Justizanstalt Stein arbeitete Timm als stellvertretender Leiter der Vollzugsdirektion und anschließend in der Generaldirektion im Justizministerium.

Ausbildung für Timm schon lange interessant

Jetzt ist es aber ein anderer Job, der für Timm großen Reiz ausstrahlt: die Leitung der Strafvollzugsakademie in Wien. „Wenn dieser Posten zur Ausschreibung kommt, würde ich mir das schon überlegen.“ Interessiert habe ihn der Ausbildungsbereich schon immer, so Timm. Stein sei ihm aber „dazwischengekommen“.

Personalvertreter-Chef Roman Söllner glaubt, Timm werde es in Stein zu viel. | privat

Die Strafvollzugsakademie ist für die Ausbildung sämtlicher im Strafvollzug tätiger Bedienstetengruppen verantwortlich. Das zweite große Aufgabengebiet ist die Fortbildung. Auf diesem Gebiet ist Timm ein absoluter Experte. Selber als Justizwachebeamte gestartet, machte der 55-Jährige später die Ausbildung zum Justizwacheoffizier und schloss das Studium der Rechtswissenschaften mit dem Magistertitel ab. Derzeit arbeitet er an seiner Doktorarbeit zum Thema „Vollzugslockerungen“.

Dass er, wie Söllner behauptet, schon am Jahresende in Stein den Hut nimmt, glaubt Timm nicht. „Es gibt hier viele Dinge, die mir Freude machen. Aufgrund der erfolgreichen Arbeit und der Tatsache, dass ich zusätzliches Personal zugesichert bekommen habe, tendiere ich stark dazu, zu bleiben.“ Festlegen wolle er sich trotzdem nicht auf Stein. „Fix geplant ist am Jahresende nur die Silvesterfeier mit Freunden.“

Entschieden zurückgewiesen wird von Timm die Behauptung Söllners, ihm würden die Pro-bleme in der Hochsicherheitsanstalt zu viel werden: „Stein ist kein Ponyhof. Als ich die Leitung übernahm, hat es eine Reihe von offenen Fragen gegeben, die man nicht von heute auf morgen hinbringen kann. Ich stelle mich der Verantwortung aber noch immer sehr gerne.“