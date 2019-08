„Tänze der Welt“ war das Motto des Internationales Jugend-Festivals in Seeboden, Kärnten – und 19 Kinder des Trachten- und Heimatvereins Krems-Stein waren mit dabei.

Unter der Leitung von Isabel Istvan und in Begleitung von Ehrenobfrau Wilfriede Emberger erlebten die kleinen Wachauer das Spektakel auf drei großen Showbühnen in Seeboden, Gmünd sowie Spittal an der Drau mit. Die Kinder aus Krems tanzten sich dabei in die Herzen der vielen Zuschauer.

Wilfriede Emberger Die Gruppe aus Taiwan – im Bild mit Ilvie Haimerl, Christina Hölzl, Clara Hauenschild, Lukas Ullmann, Victor Jimenez Salvador (von links) sowie Flora Schwarz (Mitte, stehend) begeisterte die Gäste aus NÖ.Emberger

Internationale Gruppen aus Russland, Belgien, Griechenland, Senegal, Taiwan, Italien, Slowenien und dem Gastgeber-Bundesland Kärnten boten gemeinsame dreistündige Festival-Tanzprogramme. Am Ende bekam jede Gruppe einen Erinnerungspokal.

Ausflüge auf den nahegelegenen Affenberg, zur Greifvogelschau auf Burg Landskron, das Schwimmen sowie eine Schifffahrt am Millstätter See waren ein großes Erlebnis. Die gemeinsame Unterkunft und Verpflegung mit den internationalen Gruppen im Kolpinghaus in Spittal an der Drau führte zu gruppenübergreifendem Tanzen und Fußballspielen. Die Steiner übergaben dabei an alle Vereine Marillenmarmelade, Marillensaft und Wachauer Trachtenbildkalender. So wurden viele Kontakte für die Zukunft geknüpft.