Nach dem Generationenwechsel vor zwei Jahren wurde der Vorstand des Wachauer Trachten- und Heimatvereins Stein für eine weitere zweijährige Periode bestätigt. Obfrau Sabrina Skopek und ihr auch aus einigen Neuen bestehendes Team blickten bei der Jahreshauptversammlung auf viele Erfolge zurück.

Ehrenobfrau Wilfriede Emberger (links), Gemeinderätin Edith Gruber (Fünfte von links) und Obfrau Sabrina Skopek (rechts) mit den Geehrten: Nicole Dobnik (30 Jahre), Laura Stierschneider (10), Franziska Kölbel (10), Laura Fleischhacker (10) und Christina Strasser (20, von links). | Fotos: Dominik Surböck

Zu den Highlights zählten ein Auftritt bei der Internationalen Astronomen-Tagung in Wien, ein Kulturaustausch mit Polen und rund 45 Auftritte im Inland. Der neue Vorstand freut sich auf die zukünftigen Aufgaben und steckt bereits in der Planung für die Teilnahme an einem internationalen Festival in Italien und Frankreich in der Karwoche 2019 sowie der gewohnten aktiven Brauchtumspflege rund um den ersten Mai.

Fünf Tänzerinnen wurden für ihr langjähriges Mitwirken geehrt. Die Auszeichnungen überreichten Ehrenobfrau Wilfriede Emberger und Gemeinderätin Edith Gruber.