Ukraine-Aktion: Hilfsbereitschaft der Kremser großartig

Alle Erwartungen übertraf die spontane Sammelaktion der Sozialistischen Jugend Krems mit der Unterstützung der SOS Balkanroute in der Pfarre Stein.

Wie Organisator Mert Özsecgin berichtet, wurden schon vor dem offiziellen Beginn im Sekundentakt Sachspenden für die Menschen in der Ukraine abgegeben. Ein großer Dank der engagierten Helfer-Schar gilt vor allem den vielen Kremserinnen und Kremsern, die ihren Beitrag geleistet haben. Gastfreundlich zeigte sich nach einer ähnlichen Aktion für die Flüchtlinge am Balkan erneut die Pfarre Stein, deren Tore Pfarrer Matthias Martin und Pastoralassistentin Alexandra Lindner öffnen ließen. 21 Helfer waren den ganzen Tag über am Werk. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 80 volle XL-Umzugskartons mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln sowie 70 weitere Umzugskartons mit Bekleidung konnten gefüllt werden. Bereits zwei Tage nach der Aktion war ein großer Lkw mit den Kremser Sachspenden und Hilfsgütern von Herzogenburg aus, wo ebenfalls am selben Wochenende gesammelt wurde, auf dem Weg in die Ukraine.

