Die geplante Änderung des Flächenwidmungsplanes ist vielen Bewohnern des Bereichs Steindl ein Dorn im Auge. Er sieht die Verbreiterung des Kraxenwegs und der Bäckerberggasse vor, um dort Pkw-Abstellplätze zu errichten.

Genau in diesem Eck aber liegt der Sport- und Spielplatz (im Besitz der Stadt Krems), eine der wenigen aktuell unverbaubaren Flächen des Grätzels, der nach Ansicht vieler zu einem Generationen-Platz ausgebaut werden könnte. Parallel wünscht man sich eine Tempobremse für die talwärts rauschenden Autos, etwa durch eine Widmung des Kraxenwegs als Wohnstraße.

„Es ist hier schon so viel Grünland weggekommen, dass es beim Spielplatz eine ,Null-Toleranz-Haltung‘ gibt, wenn wieder ein Stück Boden versiegelt werden soll“, erklärt Eva Vetter. Und Mathilde Prantz, auch Sprecherin der Interessensgemeinschaft der Bewohner des Steindl und der Langenloiserstraße (IGSL), pflichtet ihr bei: „Der Steindl ist – noch – eine Frischluftlunge für die Stadt!“

„In einer so sensiblen Gegend muss diese Fläche einfach unantastbar sein!“ ÖVP-Umweltgemeinderat Stadtrat Martin Sedelmaier

Wenn es nach den Wünschen der Bewohner geht, sollen statt der neuen Parkplätze – Fahrzeuge, die am Rande des Spielplatzes abgestellt werden, sind auch eine Gefahr – Bäume gepflanzt und Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Vetter: „Das wäre sogar eine glatte Null-Budgetlösung. Die Leute hier sind zu Eigeninitiativen bereit!“

Auf Briefe, die Vetter an die Umweltgemeinderäte Albert Kisling (SPÖ) und Martin Sedelmaier (ÖVP) geschrieben hat, gab es keine Antwort. Jetzt wird mit Spannung erwartet, wie die über 100 Eingaben gegen den neuen Flächenwidmungsplan berücksichtigt werden.

Kisling, der sich an kein Schreiben erinnern kann, betont, dass ihm „jede Grünfläche wichtiger als ein Parkplatz“ sei.

Sedelmaier, der sich die Situation an Ort und Stelle genau angeschaut hat, will einer Entscheidung des zuständigen Ausschusses im Juni nicht vorgreifen, möchte aber gleich eine nachhaltige Lösung anpeilen: „Der Spielplatz soll in Zukunft überhaupt nicht mehr angegriffen werden. In einer so sensiblen Gegend wie dem Steindl muss diese Fläche einfach unantastbar sein.“