41 Jahre war der Kremser Walter Höferl (68) Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN). Dass er nach einem dramatischen Zwischenfall in Steyr nicht gestorben ist, hat er einer Freundesrunde zu verdanken.

Von seinen Freunden bewusstlos gefunden

Der Pensionist, der 1972 bis 2013 aus Krems zu seinem Arbeitsplatz in Linz gependelt war, betreut in Steyr das Haus der Tochter seiner verstorbenen Lebensgefährtin. Den ganzen Tag über hatte er im Garten gewerkt. Als sich der seit rund 50 Jahren an Diabetes leidende Mann duschen und umziehen wollte, erlitt er plötzlich eine Hypoglykämie (Unterzuckerung, Anm.) und wurde bewusstlos.

Seine Stammtischfreunde in Steyr, mit denen er zum Gansl es sen verabredet war, hielten Nachschau und fanden den Bewusstlosen. „Das Zuckerproblem war rasch behoben, aber dann haben sie auch mein Herz untersucht“, berichtet Höferl im NÖN-Gespräch. Schon länger hatte er an Vorhofflimmern (das den Ruhepuls zeitweise auf 140 katapuliert hatte) und Aussetzern des Herzens gelitten.

„Ich war elf Tage im Spital und habe einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Auf lange Sicht wurde mir von meinen Freunden das Leben gerettet“, erfreut sich Höferl nach dem Zwischenfall und der OP bester Gesundheit. „Ich hatte Glück im Unglück.“ Als Nikolaus war er zuletzt bereits bei seinem Sportverein, dem ÖTB Krems, im Einsatz.