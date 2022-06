Krems Stichflamme: 49-Jähriger erlitt Verbrennungen

In diesem Werk der Firma Ecofuels in Krems kam es zum Arbeitsunfall, bei dem ein Mann schwere Verbrennungen erlitt. Foto: BIO OIL

E rinnerungen an den tödlichen Unfall bei einer Explosion am 5. Mai im Kremser Metadynea-Werk im Kremser Industriegebiet wurden bei einem Arbeitsunfall am 27. Juni wach.