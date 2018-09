Es klingt fast nach einem schlechten Scherz: Franz Stieger, hinlänglich bekannter „Stadtrebell“ und verurteilter Stalker auf der Flucht, möchte, dass über seinen 15-jährigen Kampf gegen die Behörden ein Buch geschrieben wird. Das tut der 58-Jährige in einem Brief, der an die NÖN-Redaktion adressiert ist, kund. Als Vermerk fügte Stieger hinzu: „Zu Handen Herrn Bernhard Herrman“.

Herrman ist jener Buchautor, der gemeinsam mit Historiker Robert Streibel Verfasser der viel beachteten Roman-Neuerscheinung „Der Wein des Vergessens“ ist (die NÖN berichtete).

Im Exil, wie Stieger es selbst nennt, bekommt der Behördenschreck nach wie vor die wichtigsten Neuigkeiten aus seiner Heimatstadt mit. „Ich habe von Ihrem neuen Buch gelesen, würde gerne auch zur Präsentation kommen, kann aber nicht, weil ich in gleicher Weise wie die Vorgänger der ‚Winzergründe‘ verfolgt werde“, schreibt Stieger in seinem handsignierten Brief.

Als Kontaktpersonen für Recherchen in seinem Fall empfiehlt Stieger Herrman unter anderem den ehemaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, Johann Rzeszut, und seine Rechtsanwältin Sonja Fragner. Letztere sagt jedoch, sie habe von ihrem Mandanten schon seit über zwei Monaten nichts mehr gehört. Zuvor stand sie regelmäßig mit Stieger in telefonischem Kontakt.

An ein baldiges Ende seiner seit Dezember 2017 andauernden Flucht glaubt Fragner nicht: „Ich bezweifle stark, dass Wörter wie ‚aufgeben‘ im Wortschatz des Franz Stieger vorkommen.“

Ein Buch über die Causa Stieger wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Bernhard Herrman kennt den 58-Jährigen nicht persönlich. Auch Robert Streibel ist nicht gewillt, ein solches Werk zu verfassen. „Der Mann ist krank. Er hat mich schon früher einmal gefragt, ob ich das machen würde.“