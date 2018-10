Alle Jahre wieder im Herbst pilgern die Winzer der Kellergasse „In der Leithen“ gemeinsam mit Freunden zum Marthal-Bründl, um dort für die Ernte zu danken.

Prozession von Wasserstube zum Bründl

Auch heuer machte sich bei herrlichem Spätsommerwetter eine große Schar an Gästen auf, um dem von Marcel Waditschatka, Anika Wenko und Michelle Haller gezogenen, mit Erntegaben geschmückten Leiterwagerl vom Treffpunkt bei der großen Wasserstube zum idyllisch gelegenen Bründl zu folgen. Dort hatte „Mesner“ Uli Wenko ein einen festlichen Altar bereitet.

Stimmungsvoller Wortgottesdienst

Nach einer kurzen Begrüßung durch Renate Wenko – sie ist gemeinsam mit Franz Gansberger für die Organisation verantwortlich – leitete Diakon Michael Wegleitner einen kurzen Wortgottesdienst. Wenko teilte den Gästen, unter ihnen Alois Berger, der sich vorbildlich um die Pflege des Marthal-Bründls annimmt, mit, dass die Einnahmen des diesjährigen Festes der Stadtkapelle Krems zugute kommen wird.

Musik setzt Geld für Jugendarbeit ein

Die Musiker sorgten für den stimmungsvollen Rahmen der Zusammenkunft. Kapellmeister Peter A. Surböcks versprache, das Geld – die Summe stand am Tag der Veranstaltung noch nicht fest – für die Jugendarbeit einzusetzen. Der gemütliche Ausklang ging im und vor dem Gansberger-Keller in der Leithen in Verbindung mit einer Tombola in Szene