Zum ersten Mal prämierte Falstaff mit dem „Streetfood Guide“ die besten Lokale Österreichs. 200.000 Kunden gaben ihre Stimmen für ihre Favoriten ab. Harald „Harry“ Schindlegger konnte mit dem 2Stein und dem Schmid‘s dabei gleich zweimal anschreiben. Beide Lokale begeisterten durch ihre internationale Speisenauswahl und erhielten drei (von vier möglichen) Blumen.

2Stein: „Silber“ in der Bundesländerwertung

Nicht erst seit der Pandemie boomt Streetfood (Essen „to go“), im Unternehmen des Kremser Gastrotainment-Chefs hat man aber seit dem ersten Lockdown ganz besonders auf dieses Konzept gesetzt. Essen, Service und Ambiente waren die drei Kategorien, in denen die Tester bewerteten, wobei das Hauptaugenmerk (60%) auf den Speisen lag.

Auf dem zweiten Platz in der Bundesländer-Wertung landete das 2Stein in der Dorrekstraße mit 92 Punkten und musste sich nur um einen einzigen Zähler dem Sieger (Rakthai, Wr. Neustadt, 93, ebenfalls drei Blumen) geschlagen geben. Burgerkreationen, Flammkuchen und das originelle Ambiente des beliebten Lokals am Uni-Campus stachen dabei besonders hervor. Beim Essen gab es 56 von 60 Punkten, in Service und Ambiente jeweils 18 von 20.

Schmid‘s schwimmt auf der Erfolgswelle

Mit 91 Punkten und drei Blumen (die vierte gibt es ab 95 Punkten) landete auch das Schmid‘s in der Kremser Innenstadt in den Top-Platzierungen. Hier fanden vor allem die große Karte mit 19 Burgern, verschiedenen Bowls, Currys und dem Pastrami-Sandwich Bewunderung. Das internationale Craftbeer-Sortiment, das bereits im aktuellen Bier-Guide ausgezeichnet wurde (die NÖN berichtete), kam bei der Falstaff-Community ebenso hervorragend an. Beim Essen gab es 56 von 60, beim Service 18 von 20 und beim Ambiente 17 von 20 Punkten.