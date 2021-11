Streit um Parkplätze: Doppelte Abfuhr für Graf

Otto Graf ist mit seinem Initiativantrag abgeblitzt – und das gleich doppelt. Denn nicht nur die zwei Halteplätze vor seinem Geschäft in der Herzogstraße bleiben dem Inhaber des Fleischereibetriebs Graf verwehrt, der Unternehmer verliert sogar die Lieferzone vor seiner Filiale. Das geht aus einem Schreiben des Magistrats hervor, den der Gemeinderat mit der Behandlung der Angelegenheit betraute. Demnach könne die „provisorische Kennzeichnung als ‚Halte- und Parkverbotsbereich ausgenommen Lieferverkehr‘ straßenverkehrstechnisch mangels rechtskonformer straßenbaulicher Umgestaltungsmöglichkeit nicht aufrecht erhalten bleiben“.

Entsprechend verschnupft reagiert Graf: „Dann muss ich die Nachlieferungen wieder auf der Straße machen.“ Bilder, die man bereits aus der Vergangenheit kennt. Staus sind die Folge, wenn der Graf-Lieferwagen in der schmalen Herzogstraße die Durchfahrt blockiert. Eine Anlieferung der teils schweren Ware weiter weg von seinem Geschäft sei laut dem unnachgiebigen Unternehmer nicht zumutbar. Graf, den 692 Kremser per Unterschrift in seinem Vorhaben unterstützt hatten, überlegt jetzt, den Kremser Volksanwalt Walter Rosenkranz einzuschalten.