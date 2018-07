Eine bunte Runde traf sich zur Feier des 60. Geburtstags Rudolf Kernstock, zu dem dieser in die Räumlichkeiten der Arbeiterkammer in der Wienerstraße eingeladen hatte.

„Von 1.000 sind 104 schon gestorben!“

Allen voran mit dabei war sein Chef als Landessekretär des ÖGB NÖ, Christian Farthofer. Aber auch zahlreiche Kollegen aus den Teilgewerkschaften gaben „Rudi“ die Ehre. „Von 1.000 Männern, die vor 60 Jahren auf die Welt gekommen sind, sind 104 schon gestorben. 896 leben noch, so wie ich“, gab der streitbare Gewerkschaftssekretär der Region Donau seiner Freude Ausdruck, mit Mitstreitern feiern zu können, die längst zu Freunden geworden sind.

Im ÖGB schon lange in wichtigen Rollen

Kernstock ist seit 1989 ÖGB-Sekretär in Krems, seit 2008 in dieser Funktion für die Region Donau (Krems, Tulln, Klosterneuburg) zuständig. Seit 1990 ist er auch im Betriebsrat engagiert, dem er 1997 bis 2018 Vorsitzender in NÖ war. Seit 2002 gehört er dem Zentralbetriebsrat an und war 2009 bis 2018 sogar in den Bundesvorstand des ÖGB kooptiert.

Warmes Buffet und „Adamas“-Wein

Unter den Gästen, die sich das warme Buffet und Jungwinzer Rainer Patzls „Adamas“-Wein (von AK- und ÖGB-NÖ-Chef Andreas Wieser getauft) schmecken ließen, waren die Stadträte Günter Herz und Werner Stöberl sowie AMS-Chef Erwin Kirschenhofer und der lokale Arbeitsinspektorats-Chef Franz Jäger.

Musiker animierten Schar zum Mitsingen

Mitreißend musizierten der „singende Polizist“ Peter Haiminger und Chinarestaurant-Chef Jo-Han Chiu, die mit Ziehharmonika und Gitarre zum Mitmachen animierten. Spenden der Gäste kamen dem von Andreas Wieser ins Leben gerufenen Förderverein für Kinder- und Jugendlichen-Rehabilitation zugute.