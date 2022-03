Studienabschluss unter Auspizien

Die Promotio sub auspiciis Praesidentis rei publicae – also unter den Auspizien des Bundespräsidenten – ist Österreichs höchstmögliche Auszeichnung für Studienleistungen. Jährlich schaffen das nur 10 bis 20 von rund 2.500 Studierenden, die ihren Doktortitel verliehen bekommen.

Einer von ihnen ist nun auch der gebürtige Kremser Peter Enz-Harlass, dem Wissenschaftsminister Martin Polaschek dafür vergangene Woche den Ehrenring der Republik verlieh. „Ein ganz besonderes Erlebnis, das stolz, aber auch demütig macht“, erzählt der 34-Jährige, der zuerst Arabistik und Philosophie und zuletzt Orientalistik studierte. Seine Doktorarbeit schrieb der Absolvent des Piaristengymnasiums Krems über eine islamische Bürgerrechtsbewegung in Saudi-Arabien.

Enz-Harlass lebt inzwischen in Wien und arbeitet seit 2012 für das Verteidigungsministerium. Er erstellt dort unter anderem sicherheitspolitische Analysen für Räume, in denen das Österreichische Bundesheer präsent ist. Von Beginn an angestrebt habe er die Sub-Auspiciis-Promotion nicht, erzählt der zweifache Familienvater. „Ich bin erst im Laufe des Studiums darauf aufmerksam gemacht worden.“ Das Geheimnis seines akademischen Erfolgs? „Ich habe mir beim Lernen immer relativ leichtgetan. Außerdem haben mich meine Eltern immer unterstützt und im Piaristengymnasium habe ich einige tolle Lehrer gehabt.“

In Krems ist Enz-Harlass immer wieder auf Familienbesuch. Für die Zukunft hegt er keine „großen Änderungspläne“. Bis Ende des Jahres soll seine Dissertation bei einem Londoner Verlagshaus erscheinen.

