Stadt Krems feiert ihren Süden

Der Süden von Krems feiert 2023 Jubiläum. 50 Jahre ist es her, dass Angern, Thallern, Brunnkirchen und Hollenburg Teile der Stadt wurden. In den vier Orten findet aus diesem Anlass ein bunter Festreigen statt, der bereits Anfang Mai startete und mit einigen Highlights aufwartet, etwa dem Feuerwehrfest (10. - 11. Juni) oder dem Jubiläumsfest der Weinbauvereine (11. November) am Gelände des neuen Schmuckstücks von Krems-Süd, der top-modernen Feuerwache, wo eine Abordnung rund um Bürgermeister Reinhard Resch am Donnerstag das Jubiläumsjahr offiziell einläutete.

„Angern, Thallern, Brunnkirchen und Hollenburg haben nicht nur eine lange Geschichte, sie sind wichtige Stadtteile. Ich lade die Kremserinnen und Kremser ein, das Jubiläum mitzufeiern und Krems-Süd besser kennenzulernen“, teilt der Stadtchef mit. Finanzstadtrat Helmut Mayer, ein Ur-Hollenburger, ergänzt: „Die infrastrukturellen Möglichkeiten der Stadt in Verbindung mit dem landwirtschaftlich geprägten Ambiente schaffen eine besondere Lebensqualität.“ In Angern zu Hause ist ÖVP-Stadtrat Martin Sedelmaier. Auch für den Obstbauer sind es die lokalen Gegebenheiten, die den Süden der Stadt auszeichnen: „Krems-Süd fühlt sich an wie Leben auf dem Land. Wir werden nicht umsonst als Obstgarten der Stadt bezeichnet, gibt es hier doch über 100.000 Obstbäume.“

Die Bevölkerung an der anderen Seite der Donau ist in den vergangenen 50 Jahren deutlich gewachsen. Heute leben über 1.300 Menschen im Süden der Stadt. Auch für den Tourismus spielen die vier Orte inzwischen eine nicht zu unterschätzende Rolle, wie Stadtmarketing-Chef Horst Berger berichtet: „Wir haben hier immerhin zwölf Beherbergungsbetriebe und 145 Betten, 2021 gab es 11.000 Nächtigungen.“ Ziel sei es, Touristen, aber auch Kremser, die „grüne Oase“ der Stadt noch näher zu bringen. Gelingen soll das einerseits mit dem Veranstaltungsreigen im Jubiläumsjahr, zu dem das Stadtmarketing ein Programmheft mit einer Auflage von 30.000 Stück an alle Haushalte ausschickt, andererseits mit einem Fotowettbewerb.

Hollenburger durften schon 1972 in Krems wählen

Grundlage der „Eingemeindung“ von Angern, Thallern, Brunnkirchen und Hollenburg war der Zusammenschluss der vier Ortschaften zur Großgemeinde Hollenburg im Jahr 1971. Zwei Jahre später folgte die Zusammenführung mit der Stadt Krems. Anlass war eine Änderung der Bundesverfassung, die den Verwaltungsaufwand für Gemeinden erheblich erhöhte und in Konsequenz niederösterreichweit zu etlichen Fusionierungen führte. Im Gespräch für eine Eingliederung in die Stadt Krems waren damals auch Oberfucha, Tiefenfucha und Krustetten, wie Stadtarchivar Daniel Haberler-Maier berichtet, der in seinen Recherchen auf ein Kuriosum gestoßen ist: „Die Hollenburger durften 1972 schon bei der Gemeinderatswahl in Krems abstimmen, obwohl sie damals noch gar nicht Bürger der Stadt waren.“

Was die Stadt für ihre südlichen Katastralen im Jubiläumsjahr tut? Die NÖN fragte, wie es etwa mit einer Anbindung an das Stadtbusnetz aussieht. Finanzstadtrat Mayer meinte dazu, dass Krems-Süd durch den Verkehrsverbund Ostregion gut angebunden sei. „Da haben wir einen Stundentakt und in der Stoßzeit einen noch dichteren Fahrplan. Wir müssen das Stadtbus-System aber immer wieder updaten und da steht auch dieser Punkt stets auf der Tagesordnung.“ Stadtrat Sedelmaier betonte, die Gemeinde werde sich zum 50er für Krems-Süd auf „jeden Fall etwas einfallen lassen.“

Historisches Dokument: Mit diesem Schreiben des damaligen Landeshauptmann-Stellvertreters Hans Czettel wurde der Grundstein für die Großgemeinde Hollenburg und die spätere "Eingemeindung" der vier Ortsteile gelegt. Foto: Stadt Krems

