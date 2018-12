Entzückende Darbietungen erlebten die Gäste des Christkindlmarktes am Steintertor am Vorabend des Marienfeiertags. Die Kinder des Steiner Trachten- und Heimatvereins gastierten zur Abendstunde mit ihrem Krippenspiel im Hof.

Gesang und Spiel eroberten Herzen

Schon mit dem Singen der Advent- und Weihnachtslieder eroberten die Kids die Herzen der Zuhörer. Doch das von Tanzleiterin Isabel Istvan einstudierte Krippenspiel, bei dem Victor Jimenez Salvador als Josef und Johanna Walzer als Maria sowie Clara Hauenschild als Erzählerin ebenso glänzten die die vielen Nebendarsteller, war der absolute Hit. Da gab es entzückende Engel, in Schaffell gehüllte Hirten und vor allem eine Vielzahl an Tieren, wie sie in der Heiligen Schrift nicht überliefert ist.

Tierische Vielfalt wie in Arche Noah

Das Spiel, das dank der tierischen Vielfalt fast schon an die Geschichte von der Arche Noah erinnerte, fand bei der Zuschauern großen Gefallen. Wer die sehenswerte Vorstellung versäumt hat, kann die Kleinen von einmal im und um den Stall von Bethlehem bewundern. Denn am Samstag, 15. Dezember, 14.30 Uhr, geht das Krippenspiel im Rahmen des Advents der Volkskultur in Stein noch einmal in Szene.

Einkauf beim Adventstand hilft Verein

Wer einfach nur den Wachauer Trachten- und Heimatverein unterstützen möchte, kann dies beim Stand im Hofbräu-Garten tun. Dort verkaufen die Ehrenamtlichen Punsch, Bäckerei, gebastelte Engel und Kalender. Der Christkindlmarkt am Steinertor hat noch bis 24. Dezember Montag bis Freitag von 16 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 21 Uhr geöffnet.